Sao Việt chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Sau sự việc MC Phan Anh ủng hộ 500 triệu, hàng loạt sao Việt khác như Hà Hồ, Tuấn Hưng, Trấn Thành... cũng quyên góp số tiền lớn giúp đỡ miền Trung.

Những ngày qua, đợt mưa lũ kinh hoàng ở khu vực miền Trung đã gây ra thiệt hại nặng nề về cả người và tài sản. Dù lượng mưa tại khu vực Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế đã giảm, nước rút dần, song thiệt hại vẫn tiếp tục tăng.

Sau bước tiên phong của MC Phan Anh với số tiền ủng hộ 500 triệu đồng, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đã chung tay kêu gọi đóng góp, ủng hộ bà con miền Trung khắc phục hệ quả của thiên tai.

MC Trấn Thành ủng hộ 100 triệu kèm theo chia sẻ: "Ông trời ơi, sao đọa đày dân con đến như vậy? Nhìn hình thôi, không còn muốn nói gì nữa. Họ đã quá khổ rồi. Ai cảm thấy mình còn chút rung động trong trái tim của những con người cùng đón nắng mai trên một lãnh thổ thì hãy cùng nhau hành động thôi. Mỗi người một tí, nhiều cũng được, ít cũng được. Vì một người góp ít mà kêu gọi được nhiều người góp thì nó vẫn sẽ là nhiều. Thành tin như vậy.

Rất khâm phục những người như MC Phan Anh, anh Đại Nghĩa, MC Kim Thanh đài FM đã và đang vận động hết mình để giúp đỡ (Thành tạm thời chỉ biết có nhiêu đó anh chị thôi).

Họ đã làm và Thành cũng sẽ cùng các bạn làm. Kế hoạch là cần 1 quỹ để giúp bà con miền Trung quần áo, lương thực đóng gói, nước uống sạch và một ít tiền mặt cho mỗi hộ gia đình ở đó luôn. Tất cả tiền quyên góp được Thành sẽ post lên cho các bạn xem hết. Hoàn toàn công khai và minh bạch.

Trấn Thành sẽ cùng với ekip của mình và cả FC Trấn Thành Town nữa, tận tay tận chân xuống tận nơi để giúp đỡ cho họ, cho nên các bạn yên tâm là tiền các bạn gửi cho tài khoản này của Thành sẽ đến tay họ 100% nhé. Riêng Xìn sẽ tự bỏ ra trong tài khoản của mình 100 triệu đồng để tiên phong. Rất mong các bạn góp sức".

Ca sĩ Tuấn Hưng cũng kêu gọi mọi người ủng hộ bà con miền Trung đang phải hứng chịu thiên tai trên trang cá nhân của mình: "Nguyên nhân thì rõ rồi. Nhưng ta cũng không muốn lên tiếng về cách xử lý giải quyết của cơ quan chức năng. Việc của chúng ta là: Lá lành đùm lá rách. Lá rách đùm lá rách hơn. Dân ta cứ tự lo cứu lấy nhau đã. Gia đình Tuấn Hưng đi đầu: 50 triệu đồng". Hiện nam ca sĩ tổ chức, tham gia các trận "Giao hữu bóng đá từ thiện" để gây quỹ ủng hộ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong đợt lũ lụt lịch sử của miền Trung vừa qua.

Mr Đàm cũng đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm, bạn bè và khán giả đóng góp để giúp người bị nạn khắc phục hậu quả của trận lũ lụt. Nam ca sĩ cho biết: "Sẽ chính thức nhận áo quần, giày dép, mũ nón, mền gối, giỏ xách, thuốc men, gạo muối, mì gói, bột ngọt, dầu gió, dầu gội đầu... Tiền mặt hoặc vốn giúp bà con mua bò giống, gà vịt giống, hạt giống...".

Đàm Vĩnh Hưng cũng thông báo sẽ tổ chức một buổi ca nhạc gây quỹ giúp đỡ bà con miền Trung vào ngày 23/10 tại phòng trà MTV 65 Võ Văn Tần với sự tham gia của nhiều ca sĩ khác như Quang Linh, Quang Dũng, Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà…

"Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà thì cho biết cô đã hủy show diễn đầu tuần này để có thể trực tiếp về Quảng Bình chia sẻ và trao tặng lương thực, thực phẩm cho bà con miền Trung. Hà Hồ xem đây "như một cách thiết thực nhất, nhanh nhất thể hiện tình cảm, sự chia sẻ đến với những người dân vùng bão lũ miền Trung nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng".

Người mẫu Ngọc Trinh cũng chia sẻ bức hình ghi lại số tiền 150 triệu đồng cô chuyển khoản cho MC Phan Anh để hỗ trợ cho người dân miền Trung kèm theo chia sẻ: "Hãy làm thôi, đừng nói, cũng đừng im lặng. Hãy chung tay vì một miền Trung".

Cập nhật hoạt động kêu gọi ủng hộ miền Trung của MC Phan Anh, cách đây vài giờ anh cho biết đã nhận được hơn 9,3 tỷ đồng và đang có mặt tại UBND xã Đồng Hới, Quảng Bình để chuẩn bị cho hoạt động thiện nguyện diễn ra vào 2h chiều ngày hôm nay.

Đêm 13/10 các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra Nghệ An có mưa rất to do chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh. Mưa lớn kết hợp với việc xả lũ thủy điện khiến nước sông suối dâng cao, gây ngập nặng ở nhiều địa phương. Theo số liệu thống kê ngày 17/10, hứng chịu trận mưa kỷ lục trong lịch sử quan trắc, Quảng Bình có mức thiệt hại nặng nhất với 93.000 ngôi nhà bị ngập, 22 người chết, tiếp đó là Hà Tĩnh với 25.000 căn, 9 người chết và Nghệ An với gần 3.000 căn và 3 người chết.

Maruko Chan