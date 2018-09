Sao Việt hưởng ứng trò chơi lọc bạn thú vị trên Facebook

Mục đích của trò chơi là giúp người dùng mạng nhận biết ai trong số bạn bè trên Facebook có kỷ niệm thật với mình.

Sau trào lưu lọc bạn ảo với hashtag "#timetodelete", mạng xã hội lại tiếp tục rầm rộ với trò chơi mới mang tên "#BeyondaLike". Tham gia trò chơi, các Facebooker sẽ phải đăng status có nội dung:

"Mình sẽ thực hiện một trò chơi có tên gọi '#BeyondaLike' lấy ý tưởng từ một người bạn Hà Lan. Mục đích của trò chơi là để xem ai trong chúng ta là người luôn đọc hết nội dung của những status không kèm ảnh trên Facebook.

Nếu bạn đang đọc status này của mình, bạn hãy vào phần comment và chỉ bằng một từ hãy cho mình biết một chi tiết nhắc nhở đến mình và bạn. Chỉ một từ mà thôi!

Ví dụ: địa danh nơi chúng ta gặp, tên người bạn chung...

Sau đó bạn hãy copy lại status này lên tường nhà bạn để mình cũng có dịp vào đó comment. Các bạn nhớ copy lên tường nhà mình chứ đừng chỉ dừng lại comment ở đây nhé, vì làm như vậy trò chơi mới thú vị. Và mình hy vọng sẽ có đủ data từ trò chơi này để chứng minh cho những tranh luận gần đây về tương tác trên Facebook, về cái ảo và thật của nó.

Mình cam kết mình không làm việc này để câu like và chỉ để ở chế độ 'bạn bè' trên Facebook. Hãy cùng bắt đầu cuộc chơi nhé. Have a nice day and thank you".

Ca sĩ Trang Pháp đăng tải status tham gia #BeyondaLike.

"Cá sấu chúa" Quỳnh Nga cũng không nằm ngoại lệ.

Ca sĩ Việt Tú nhận được 28 bình luận sau 6 giờ đăng tải status.

Trào lưu nhanh chóng được nhiều Facebooker hưởng ứng. Một số người nổi tiếng như MC Phan Anh, Tăng Nhật Tuệ, Trang Pháp, Việt Tú, Quỳnh Nga... cũng tham gia trò chơi mới trên mạng xã hội.

Tương tự như trào lưu #timetodelete trước đó, người chơi #BeyondaLike cũng nhận thấy số bình luận nhận được rất ít so với số lượng bạn bè, lượt theo dõi mà tài khoản đang sở hữu. Tuy nhiên, điểm hấp dẫn các Facebooker với trào lưu mới nằm ở chỗ người bình luận sẽ phải kể lại một kỷ niệm chung của hai người. Việc này giúp người chơi nhận biết được đâu là những người bạn mình đã gặp ngoài đời thật hoặc thường xuyên nói chuyện.

Hiện trò chơi vẫn được nhiều người hưởng ứng, tham gia.

Maruko Chan