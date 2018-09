Sao Mai Trung Quân chia sẻ hạnh phúc khi cứu người ở Pháp

Nam ca sĩ chia sẻ cảm xúc khó quên khi cứu được một cậu bé người Trung Quốc trong chuyến du lịch Châu Âu cùng gia đình.

Cách đây vài giờ, trên trang cá nhân của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân có chia sẻ cảm xúc của mình khi cứu được một cậu bé suýt chết đuối trên biển Nice ở Pháp.

Theo Trung Quân, khi đang cùng một người bạn bơi tại bờ biển Nice ở Pháp thì anh gặp một cậu bé người Trung Quốc lên cơn tức ngực co thắt tim và 2 chân bị chuột rút ở phía xa. Do bãi biển Nice khác với bãi biển Việt Nam ở chỗ không có bờ cát mà thay vào đó là những hòn sỏi to, bãi biển rất sâu, chỉ cần đi khoảng 2-3 bước là nước đã dâng tới ngực nên cậu bé bị chìm trong khi gia đình lại không biết. Với lợi thế bơi khá tốt nên Trung Quân cùng người bạn đã chủ động bơi ra và giúp. Hành động dũng cảm của Trung Quân nhận được nhiều lời khen và cảm kích từ chính những người chứng kiến cũng như mẹ của cậu bé.

Những dòng tâm sự của Trung Quân nhận được nhiều tán dương của người đọc.

Ờ cuối chia sẻ, Trung Quân cũng khuyên mọi người nên học một khóa bơi cũng như các kỹ năng khác khi đi tắm biển. Ngay sau khi đăng tải, chia sẻ của Sao Mai Trung Quân nhận được hơn 11 nghìn lượt like cũng như hàng trăm bình luận.

Đoạn chia sẻ của Nguyễn Trần Trung Quân

Vân My