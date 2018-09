Bạn từng đọc seri truyện ngắn của Minh Hiểu Khê chưa? Bạn có yêu nàng Lọ Lem trong câu chuyện cổ tích? Còn tôi, tôi yêu nàng Lọ Lem trong câu chuyện hiện thực của cuộc sống.

Lily

(Cuốn sách của tôi)

Cái tên Minh Hiểu Khê chắc không còn xa lạ với bạn đọc Việt Nam, nhưng trong seri sách của tác giả này tôi lại yêu thích nhất là Bong Bóng Mùa Hè. Đọc Bong Bóng Mùa Hè tựa như một câu chuyện cổ tích có thật, một Hạ Mạt được Hiểu Khê vẽ nên như là một nàng Bạch Tuyết tuyệt đẹp.

Hạ Mạt có nước da trắng hồng, mái tóc đen dài dày óng, gợn sóng như rong biển. Cô phải trải qua nhiều đau khổ, buồn tủi kể từ khi mất đi người mẹ và trở thành trẻ mồ côi. Nhưng với nghị lực kiên cường, khó khăn đến mấy Hạ Mạt cũng luôn tìm cách giải quyết vấn đề nhanh nhất.

Một mình nuôi em trai ăn học, Hạ Mạt cũng từng bước khẳng định bản thân. Một số người có thể nói Hạ Mạt thật may mắn vì bên cô luôn có những người tài giỏi giúp đỡ, tạo cơ hội. Nhưng nếu có cơ hội mà không biết nắm bắt, không thể dùng năng lực của bản thân thì liệu thành công có đến? Mình nghĩ rằng dù bắt đầu từ đâu, thành công cũng chỉ do chính mình tạo ra mà thôi.

Mỗi nhân vật trong Bong Bóng Mùa Hè đều được Hiểu Khê xây dựng ở mức tuyệt vời nhất, nó giống như câu chuyện cổ tích có chàng hoàng tử và nàng công chúa. Điều lôi cuốn người đọc chính là tình tiết của câu chuyện, được bắt đầu với một khung cảnh giản dị và chi tiết đơn giản. Thế nhưng nó hấp dẫn vô cùng sau khoảng thời gian sáu năm. Cuộc sống của các nhân vật sôi động hơn khi các tình tiết đan xen. Sự hiểu lầm đáng tiếc đã làm cho cả ba nhân vật chính: Âu Thần, Hạ Mạt và Lạc Hi phải chịu không ít đau khổ.

Hạnh phúc thật mong manh và dễ vỡ, tựa như bong bóng xà phòng, đẹp đến mê hồn và tan biến trong chớp mắt. Đôi khi ta cứ nghĩ mình rất yêu một ai đó, nếu phải xa họ mình không thể sống nổi. Đó chỉ là suy nghĩ khi ta đang yêu thôi. Đến lúc bạn thật sự đi tới giai đoạn đó, tình yêu chỉ làm bạn đau chứ không đủ sức hủy diệt bạn. Và đôi khi hạnh phúc cũng thật giản dị, chỉ là âm thầm bước theo bên lề cuộc sống của ai đó, nhìn người hạnh phúc dù tim ta lại nhói đau.

Một Âu Thần đầy quyền lực nhưng luôn phải chịu nhường trước một Hạ Mạt mỏng manh và đằng sau vẻ lạnh lùng tàn nhẫn là một trái tim rỉ máu nhưng luôn đầy ắp tình yêu thương với một người. Vì người đó, Âu Thần sẵn sàng từ bỏ tất cả dù là việc phải làm tổn thương chính mình. Một Lạc Hi tưởng rằng sẽ bị vùi dập trước số phận nhưng lại có thể trở thành ngôi sao số một của làng giải trí. Một thần tượng của hàng triệu triệu cô gái nhưng lại luôn chỉ giữ một hình bóng cho riêng mình. Có được người mình yêu thương đã khó, giữ được người ấy luôn bên mình còn khó hơn. Phải chẳng câu nói này luôn đúng dù ở bất cứ thời đại nào? Lạc Hi phải đi một quãng đường bao xa để đến bên Hạ Mạt, rồi vì lý do gì anh lại đánh mất thứ mà anh gọi là "ánh sáng duy nhất trong đời"?

Hạnh phúc đôi khi không cần phải kiếm tìm, nó luôn ở đâu đó quanh bạn. Hãy mạnh mẽ và sẵn sàng mở lòng, một ngày nó sẽ đến. Và hãy cảm nhận những thứ quanh mình để biết được đâu mới thật sự là hạnh phúc. Hạ Mạt đã phải đi rất xa, mãi đến khi gần mất tất cả cô mới nhận ra đâu là người thật sự cô yêu, đâu mới thật sự là hạnh phúc của cô và cô cần giữ gìn.

Hạ Mạt sẽ chọn Âu Thần quyền lực, kiêu ngạo nhưng lạnh lùng hay là Lạc Hi lãng mạn và nồng ấm? Bạn hãy là người đọc và vẽ tiếp câu chuyện bong bóng của riêng mình nhé.

***

Vài nét về tác giả: