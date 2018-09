Ranh giới của gái hư

Nhìn một cô gái say rượu, người ta quan tâm đến tâm tình cô ấy nhưng trông cô cái phì phèo thuốc lá họ chỉ nghĩ ngay đến hai chữ hư hỏng.

Yến Mèo

Qua lâu rồi cái thời dùng màng trinh để đánh giá độ hư và ngoan của một cô gái. Đàn ông cưới về một cô vợ không còn trinh thì họ vội nhận xét cô ta có một quá khứ hư hỏng. Sai rồi! Tình dục chỉ là một trạng thái thăng hoa của tình yêu, họ say đắm và họ dâng hiến cho người mà họ yêu dù chưa phải là chồng họ và điều đó không sai.

Gái chỉ hư khi xem tình dục là công cụ mà không cần tình yêu, họ dễ dãi với cảm xúc và họ buông thả với đủ loại đàn ông. Ranh giới giữa một gái ngoan và gái hư không nằm ở cái màn trinh mỏng manh vô hình ấy mà nó nằm ở cái cách họ tiếp cận với tình dục.

Men rượu không đánh giá được độ ngoan và hư. Đừng thấy một cô say mà nghĩ cô ấy hư. Đúng là… men rượu là cách ngắn nhất để đưa một cô gái ngoan ngoãn thành hư hỏng trong phút chốc. Say sưa là cách nhanh nhất để đánh mất hình tượng ngoan hiền. Nhưng… say không phải là hư.

Đôi khi, họ say vì những ưu tư chất chứa, họ say vì những tâm sự trong lòng chẳng có chỗ tin tưởng để sẻ chia và họ tìm đến men say như một cách thoát khỏi thực tại và phiêu diêu trong cảm xúc của chính mình.

Dù rằng, sau khi say mọi thứ chẳng vơi đi là mấy, nhưng biết đâu được, cái họ cần là sự thoát xác trong phút chốc và là những giây phút ngắn ngủi được sống là chính mình. Say không hư nhưng đừng say một mình, sự rồ dại của men rượu dễ đưa ta đến hai chữ “ân hận” sau khi tỉnh.

Khói thuốc! Với riêng tôi, đó là hư hỏng. Chẳng có môt lý do nào đưa một cô gái đến với khói thuốc. Đừng nói với tôi đó là vì đau hay vì khổ, đó là vì thích hay vì tò mò mà chỉ có một khái niệm duy nhất, đó là sự hư hỏng.

Nhìn một cô gái say rượu, người ta còn quan tâm đến tâm tình cô ấy nhưng trông một cô cái phì phèo điếu thuốc họ chỉ nghĩ ngay đến hai chữ "hư - hỏng". Buồn nào cũng có cách giải quyết, phủ mờ mình trong làn khói trắng ấy có nhẹ nhõm được không? Bế tắc nào cũng sẽ có lối ra, ngập ngụa trong đám khói mờ ảo ấy có khiến lòng sáng ra chút nào không?

Hoàn toàn không, chẳng biết với người khác thì thế nào, chỉ biết rằng, với tôi, khói thuốc đi với đàn ông có khi còn là sự trăn trở, sự suy tư về cuộc đời nhưng thuốc lá với phụ nữ, chỉ là hư hỏng mà thôi.

Vài nét về tác giả:

Bài của tôi xuất phát từ chữ "cảm"... Chữ của tôi xuất phát từ chữ "tâm"... Tôi không viết ra những lý thuyết sáo rỗng mà tôi viết dành cho những tâm hồn biết cảm thụ và lắng nghe. Với trăm ngàn khẩu vị khác nhau, tôi vẫn hy vọng món ăn tinh thần của mình ĐỦ để chạm đến tim người thưởng thức - Yến Mèo.

Bài đã đăng: Bất hạnh của phụ nữ nằm ở cái miệng của chính họ.