Pokémon GO khiến giới trẻ Việt 'phát sốt'

Phát hành chính thức tại Việt Nam vào ngày 6/8, Pokémon GO nhanh chóng trở thành một cơn sốt đối với giới trẻ.

Ngày 6/8 Pokémon GO đã chính thức mở cửa cho người chơi tại Việt Nam. Với sự háo hức từ trước đó rất lâu, các game thủ Việt Nam nhanh chóng hòa nhập chung với cơn sốt Pokémon GO của thế giới.

Trò chơi tương tác thực tế này được dựa trên bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên do Nintendo và hãng Niantic Labs phát triển. Người chơi sẽ được hóa thân làm huấn luyện viên và có nhiệm vụ bắt được càng nhiều Pokémon càng tốt. Điểm khác biệt của trò chơi này đó là Pokémon sẽ ẩn nấp trong các địa điểm ngoài đời thực, chính vì thế người chơi phải di chuyển để săn tìm được chúng. Với các game thông thường thay vì các game thủ sẽ phải ngồi im hàng giờ thì đối với Pokémon GO người chơi bắt buộc phải di chuyển mới có thể bắt và sưu tầm được cho mình nhiêu loại Pokémon hơn.

Tại Hà Nội, cơn sốt Pokémon GO còn vô tình giúp “đẩy mạnh” tinh thần thể dục cho các game thủ. Những dòng chia sẻ hay những lời rủ rê có nội dung:“Sáng mai mình có kế hoạch dậy sớm lúc 5 giờ 30, chạy bộ từ chùa Láng lên lăng Bác với mục đích bắt Pokémon rồi về tắm rửa đi làm” hay “Lập team dậy sớm đạp xe một vòng hồ Tây bắt Pokémon. Ai tham gia với mình không”… xuất hiện rất nhiều trên Facebook. Thậm chí, những ngày gần đây, khu vực Hồ Gươm, Hàng Khay, Văn Miếu… còn trở nên đông người qua lại hơn hẳn bình thường nhờ sự góp mặt của các game thủ đi săn Pokémon.

Hay tại công viên Tao Đàn, TP HCM người chơi tụ tập đi săn Pokemon đông đến mức khiến công viên quá tải, không còn chỗ để xe. Điều này cho thấy sức hút từ trò chơi này rất lớn. Facebooker Thái Bảo chia sẻ: “Mình đang chơi game này, game rất thú vị và không mất thời gian như những game online trước đây. Vừa chơi vừa đi bộ tập thể dục, các điểm quan trọng trong game như phòng Gym, Pokestop đều nằm ở công viên, nhà văn hóa nên không lo tai nạn đâu.

Các game thủ đi săn Pokemon quanh khu vực Hồ Gươm. Ảnh: Beat

Bên cạnh những người tỏ ra thích thú với trò chơi nhập vai này, một bộ phận cho rằng trò chơi đang đi theo hướng tiêu cực. Việc điều khiển phương tiện giao thông bằng một tay, một tay cầm điện thoại để theo dõi, tìm kiếm Pokémon rất nguy hiểm và tạo điều kiện cho những kẻ xấu cướp, giật điện thoại.

Nhi Pham chia sẻ: “Đồng ý là game hay, vui nhưng cũng vừa vừa phải phải, thức đêm thức hôm đi bắt rồi mắt không nhìn đường tay cứ bấm, mắt dán vào điện thoại lại tạo điều kiện cho mấy anh cướp giật”. Không ít Facebooker lên tiếng cảnh tỉnh bạn bè mình: “Đây là miếng mồi ngon cho bọn cướp giật mà thôi. Người chơi hãy cảnh giác cao độ. Nếu không thì mất cả chì lẫn chài”, Viet Vu bình luận.

Tuy trò chơi này đang được cả thế giới hào hứng đón nhận, nhưng trên thực tế cũng đã có những tai nạn nguy hiểm xảy ra đối với người chơi . Ngày 8/7 tại Chicago, một thanh niên 17 tuổi do quá mải chơi Pokémon GO đã vô tình đi vào khu vực có nhiều băng tội phạm, cậu đã bị kẻ xấu đâm nhiều nhát vào người để cướp chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Ngày 14/7, một người đàn ông đã bất chấp biển cảnh báo nguy hiểm, trèo qua hàng rào khiến bị ngã rơi xuống vực sâu gần 23 mét tại California khi đi săn Pokémon. Ngày 29/7, Tanami Nayler 22 tuổi đã bị xe tông chết tại Australia do vừa qua đường vừa chơi Pokémon GO.

Maruko Chan