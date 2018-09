Phía sau những cô nàng ế

Rất nhiều cô gái thường nói với thái độ nửa đùa nửa thật rằng: 'Chắc đàn ông sợ tôi'. Sự thật là, đàn ông đương nhiên sẽ sợ cô ấy bởi cô nàng quá tự tin và mạnh mẽ.

Thật ngạc nhiên là càng ngày số lượng những cô gái độc thân càng tăng lên. Không phải vì chẳng có ai yêu, mà là họ không yêu một ai quanh mình. Và họ tự nhủ rằng mình đang "ế trong thư thế ngẩng cao đầu". Vậy sự thật của "chủ nghĩa độc thân" này là gì?

Loại 1: "Tôi chưa gặp được nửa kia của mình"

Lý do của cô ấy là: “Tôi chưa gặp được nửa kia của mình”. Nhưng sự thật thì lại không giống như những gì cô ấy nói. Tất nhiên, lý do đó cũng không sai bởi sự thật là cho tới giờ, cô ấy vẫn chưa gặp được người đàn ông phù hợp với mình. Nhưng cái nguyên nhân chính khiến cho những cô gái này không muốn cùng ai đó tiến tới hôn nhân, chính là bởi vì cô ấy không dám mạo hiểm, không dám đối mặt và cũng không cho phép mình thử “yêu” bất kỳ một người đàn ông nào.

Tâm lý chung của những người phụ nữ này thường là sợ gặp thất bại và đổ vỡ trong tình yêu. Có thể, nguyên nhân dẫn tới tâm lý này chính là do sự chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ hoặc những mặt trái trong tình cảm. Cách giúp cho những cô gái này thoát khỏi tình trạng trên, trước tiên chính là việc làm sao lấy lại được tự tin vào tình yêu, lòng tin vào cuộc sống và chính bản thân mình.

Loại 2: “Đàn ông sợ tôi”

Rất nhiều cô gái thường nói với thái độ nửa đùa nửa thật rằng: “Chắc đàn ông họ sợ tôi”. Nhưng sự thật là, đàn ông đương nhiên sẽ sợ cô ấy bởi cô ấy quá tự tin, quá mạnh mẽ. Nhìn dáng vẻ bên ngoài, không ai có thể biết rằng thật ra cô ấy cũng là người con gái yếu đuối, cần được yêu thương và che chở. Cô ấy luôn che giấu đời sống nội tâm của mình và sẵn sàng phản kháng lại nếu ai đó có”trót” biết và hiểu được cô ấy đang nghĩ gì. Sự thật không phải là những cô gái này không tin vào tình yêu, không biết hy vọng. Mà đơn giản vì cô ấy cho rằng mình có thể biết và làm đươc mọi thứ dù không có đàn ông, luôn muốn mình làm chủ cuộc sống của mình. Với kiểu phụ nữ này, chúng ta cần phải hiểu, trước khi chinh phục bất kỳ người đàn ông nào. Bạn cũng cần phải kiềm chế bản thân, hãy sống thật với những suy nghĩ của mình. Và để người đàn ông có cơ hội là bờ vai nương tựa.

Loại 3: Tôn thờ chủ nghĩa tự do

Lý do của những cô gái này là: “Tôi yêu chủ nghĩa tự do”. Sự thật là cô ấy quá bận rộn với công việc, với những buổi triển lãm, gặp gỡ đối tác. Thế nhưng họ lại không có thời gian dành cho riêng mình, dù chỉ là một phút. Như vậy thì thử hỏi làm sao mà những cô gái này có thời gian để quan tâm tới những người đàn ông bên cạnh mình.

Trên thực tế, lời giải thích của họ cho sự bận rộn của mình là họ yêu tự do, họ muốn mình bận rộn để đàn ông không thể chen chân vào cuộc sống và làm cho họ phân tâm. Vậy với những cô gái này, phải làm sao để họ thay đổi cách nghĩ? Vấn đề nằm ở chỗ, những người đàn ông có đủ khả năng làm cuộc sống của họ thay đổi, làm họ cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình đang rất nhàm chán hay không?

Loại 4: "Tôi yêu sự lãng mạn"

Lý do của cô ấy là: “Tôi đang đợi người đàn ông thích hợp nhất với mình”. Thực tế thì cô ấy không phải là người quá lãng mạn. Cô ấy cho rằng mình là người nếu muốn làm gì thì phải làm cho bằng được. Có thể trong rất nhiều lĩnh vực, cô ấy tỏ ra mình là người thông minh, có năng lực và vô cùng nhạy bén. Thế nhưng, khi đối mặt với chuyện tình cảm thì họ lại tỏ ra là người không biết gì. Những cô gái kiểu này thường tự xây dựng cho mình một kiểu mẫu đàn ông và mong chờ sẽ tìm được chàng bạch mã hoàng tử như trong mơ. Thế nhưng thực tế là người đàn ông hoàn hảo như mong muốn của những cô gái đó thì không bao giờ có trong thực tế. Và nếu như cô ấy không phải là người chủ động tiến bước trong chuyện tình cảm thì chắc chắn cũng sẽ không có người đàn ông nào dám tới gần cả.

Loại 5: "Tôi không thích chuyện tình cảm"

Lý do của những cô gái này là: “Tôi không thích chuyện tình cảm”. Thực tế là những cô gái này yêu công việc, yêu những người bạn của mình hơn. Tóm lại thì những cô gái làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thường không có hứng thú với chuyện tình cảm. Bởi với họ, công việc có nhiều điểu thú vị hơn là chuyện yêu đương. Trước đây, thì chuyện một người con gái độc thân thường là vấn đề bị nhiều người bàn tán.

Còn bây giờ, độc thân là chuyện bình thường được nhiều người tiếp nhận. Cái mà những cô gái kiểu này lo sợ không phải là không ai yêu họ, mà chính là họ phải làm thế nào để có thể tiếp nhận được tình cảm khác giới.

Loại 6: Sợ bị tổn thương

Lý do của những cô gái này là: “Tôi sợ đau khổ như những gì tôi đã phải chịu trong quá khứ”. Sự thật là cô gái này từng mất đi một người đàn ông mà mình yêu thương trong quá khứ. Có thể là do cô ấy tự chủ động rời xa người đàn ông đó. Những cũng có thể lý do là cô ấy đã bị bỏ rơi. Những ký ức trong quá khứ đó đã khiến cho cô gái này không đủ dũng cảm để bước đi một lần nữa. Cô ấy sợ thất bại, qua những vết thương tình cảm trong quá khứ, bản thân cô gái này cũng không biết nên làm sao để có thể giúp bản thân vượt qua những trở ngại. Bên ngoài, cô ấy tỏ ra hài lòng với cuộc sống độc thân, thế nhưng trong sâu thẳm trái tim, cô ấy lại mong có được môt cuộc sống hạnh phúc, có người yêu thương, quan tâm và chia sẻ. Muốn thoát khỏi tình trạng trên, thì những cô gái này cần phải biết nhìn vào thất bại của chính bản thân mình mà đứng lên.