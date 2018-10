Phía Minh Hằng 'phản pháo' khi bị tố thiếu công tâm tại The Face

Quản lý của Minh Hằng khẳng định Brian Trần bị loại do liên tục mắc sai sót, bác bỏ chuyện nữ ca sĩ kết bè phái với HLV Thanh Hằng loại team Võ Hoàng Yến.

Trên trang cá nhân, người đại diện của Minh Hằng vừa đăng status dài đáp trả lại phát ngôn của Brian Trần. Anh cho rằng nam thí sinh đang gây ra những ồn ào không đáng có. Cụ thể, sau khi bị loại ở tập 3 The Face Vietnam 2018, Brian Trần thuộc team Võ Hoàng Yến không phục kết quả. Thí sinh này cho rằng HLV Minh Hằng thiếu công tâm, kết bè với Thanh Hằng để loại thí sinh team Hoàng Yến. "Rõ ràng là tôi cảm nhận được sự thiếu công tâm ở phòng loại. Tôi cũng có nghe thông tin chị Minh Hằng và chị Thanh Hằng là những người bạn trước đó, nên có thể vì vậy mà hợp sức loại team Võ Hoàng Yến dù chúng tôi luôn hoàn thành thử thách tốt", Brian Trần bức xúc.

Trước cáo buộc này, quản lý Minh Hằng cho rằng các học trò của Võ Hoàng Yến đều thực hiện hiện thử thách chưa tốt: "Ở tập 3 hôm qua thì anh không cần nói nhiều, team em một source (nguồn) hoàn chỉnh cũng không có thì lấy cái gì đòi thắng? Ở ngoài set, lúc quay hình, còn khủng khiếp hơn khi thời gian cứ trôi mà các em thì cứ liên tục mắc sai sót. Võ Hoàng Yến đã gần như cạn lời với tụi em. Khán giả họ công tâm lắm em à, team em thực hiện thử thách như vậy mà em cũng dám nói là 'chúng tôi luôn hoàn thành thử thách tốt' thì anh cũng xin là câm nín với em. Đó là chưa kể đến việc em làm thử thách cũng chẳng tới đâu. Tập 2, em là người bị HLV la sấp mặt ngay tại set. Tập 3 cũng vậy, ấy thế mà, em lại dõng dạc tuyên bố như mình là người hùng. Chẳng hiểu nổi trong đầu em nghĩ gì".

Brian Trần là thí sinh bị loại trong tập 3 The Face Vietnam.

Về ý kiến cho rằng team Minh Hằng được thiên vị hơn trong phần tập luyện trước khi bước vào thử thách, vị quản lý giải thích: "Mỗi thử thách các đội đều có 60 phút được HLV tập luyện. Team nào cũng như nhau, thậm chí muốn xin thêm một phút cũng không thể, do mỗi team đều có một nhóm người của BTC đứng bấm giờ và canh chừng. Vì thế chuyện em nói như thể team Minh Hằng được ưu ái là chuyện xạo vô cùng em nhé. Cũng nói thêm ở tập 3 vừa qua, team Minh Hằng thi đầu tiên, nghĩa là bất lợi về mặt thời gian là nhiều nhất so với hai team còn lại. Vì thi đầu nên được cho xem đề trước để tránh mất thời gian, nhưng từ lúc mở đề đến lúc kết thúc cũng chỉ vỏn vẹn 60 phút không hơn không kém. Đến khi team Minh Hằng ra thi, team em và team Thanh Hằng vẫn được ngồi trong phòng ôn bài, tự gạo bài. 30 phút trong set đang quay thì máy quay hư, phải chỉnh sửa mất hơn cả tiếng đồng hồ. Nghĩa là 2 team còn lại vẫn có thời gian để ngồi trong phòng tự ôn bài thêm hơn một tiếng đồng hồ đó nữa.

Còn về cách huấn luyện, Minh Hằng biết thử thách citigym quan trọng là lời thoại, động tác, như nhau cả rồi, ăn là ăn cách nói thoại nên đã tập trung cho team học thoại thật nhiều, phần lớn thời gian là ôn thoại. Đó là cách team Minh Hằng làm, còn team em, HLV của em làm gì trong phòng tập luyện với tụi em thì ai mà biết".

Chia sẻ này của phía Minh Hằng nhận nhiều quan tâm của người hâm mộ. Nhiều ý kiến đồng tình với việc Brian Trần bị loại vì quảng cáo cho một thương hiệu Việt nhưng nam thí sinh lại nói tiếng Việt không rành. Họ còn đưa ra dẫn chứng rằng nam thí sinh có thể lực yếu, diễn mặt ngơ ngác, tiếng thở to hơn lời thoại nên việc bị loại là tất yếu. Đừng nên vì thua cuộc, buồn lòng rồi không phục kết quả. Ngoài ra, nhiều người hâm mộ cũng gửi lời động viên Brian Trần. The Face chỉ là một gameshow thì thắng thua là chuyện bình thường. Kết thúc ở đây nhưng có nhiều con đường khác mở ra. Điều quan trọng là làm được gì sau chương trình The Face. Đó mới là niềm tự hào cho team cũng như HLV Võ Hoàng Yến.

Cherry Trần