Phi Thanh Vân tâm sự chuyện làm mẹ đơn thân sau ly hôn

Sau ly hôn với chồng trẻ, Phi Thanh Vân đã chia sẻ về nỗi vất vả khi chăm sóc cậu con trai 1 tuổi trên trang Facebook cá nhân:

"Thương con

Ngày 30 Tết con bắt đầu sốt cao 39 độ C, mẹ lo lắng vô cùng, cố gắng sử dụng tất cả kiến thức mẹ đã đọc để giúp con giảm sốt. Nhưng con bệnh liên tiếp đến mùng 6 mới khỏi. Vậy là hết Tết, mẹ và ông bà ngoại vật lộn cùng những cơn sốt nóng ran của con trai yêu và những đêm thức trắng.

Mùng 7, mẹ chưa kịp mừng vui thì con bắt đầu nổi ban đỏ khắp người, mẹ muốn hét lên thật to khi thấy toàn thân con nổi những vết đỏ li ti không biết nguyên do, nhưng mẹ vẫn tĩnh tâm và để ý từng hành động cho dù là nhỏ nhất của con, con vẫn chơi đùa bình thường và may sao những vết ban đỏ không làm con ngứa ngáy, khó chịu. Mẹ vội vã tra cứu tài liệu, đọc để chữa cho con mau khỏi bệnh, nhờ bà ngoại chạy đi mua ngay mướp đắng về xay 2 trái, ngâm nước ấm tắm cho con. Vậy là lần đầu hai mẹ con cùng tắm bằng trái mướp đắng. Mẹ cẩn thận ngâm mình con trong 15 - 20 phút đúng như sự hướng dẫn của sách báo, con yêu đã đỡ hơn sau lần tắm đầu tiên, mẹ hạnh phúc biết bao khi thấy con yêu tươi cười vui đùa thỏa thích.

Đêm nay đang ngủ mẹ giật mình thức giấc, 3 giờ sáng rồi, mẹ thay bỉm cho con trai và thoa kem lên toàn thân con, mong con mau hết bệnh con nhé. Cuộc đời mẹ giờ chỉ có ông bà ngoại và con. Mong cả nhà mình bình an và khỏe mạnh".

Cô còn cho biết thêm: “Vân đơn thân nuôi con một mình, lại là con đầu nên nhiều việc không có kinh nghiệm chỉ đọc sách báo và nghe theo tư vấn của bác sĩ”.

Bên dưới phần bình luận, nhiều Facebooker đã bày tỏ sự cảm thông với nỗi vất vả khi nuôi con nhỏ, đồng thời cũng động viên Phi Thanh Vân sớm vượt qua những muộn phiền sau ly hôn. Khi được một Facebooker khuyên nhủ về chuyện nên bỏ qua lỗi lầm, quay lại với chồng để con trai có được tình thương, sự chăm sóc toàn vẹn, cô đã không ngại ngần trả lời: “Chị đã quá đau khổ với người đàn ông này rồi em ạ, chị không chịu thêm bất kỳ lần nào nữa, hôn nhân ấy là địa ngục”.

Vợ chồng Phi Thanh Vân - Bảo Duy công khai mối quan hệ năm 2014. Năm 2016, cậu con trai Tấn Đức chào đời đã khiến cặp đôi vỡ òa trong hạnh phúc và là sợi dây gắn kết, giúp tình cảm của vợ chồng thêm bền chặt. Tuy nhiên, khoảng cuối tháng 1/2017, cặp đôi công bố thông tin ly hôn do có dấu hiệu rạn nứt từ lâu.

