Phan Như Thảo tiếp tục tố kẻ hãm hại cô và chồng đại gia

Nữ diễn viên nhắc đến 'kẻ đê tiện' kiện vợ chồng cô và bà Trương Thị Bê (mẹ của Ngọc Thúy) ra tòa, dùng người giả danh công an tới nhà gây chuyện.

Cách đây ít phút, Phan Như Thảo bất ngờ đăng một tâm thư dài trên Facebook với những lời lẽ nặng nề, tố cáo một người không nêu rõ tên, chỉ gọi là "nó", đã có hành động chơi xấu, hãm hại mình thời gian qua. Tuy không chỉ rõ danh tính nhưng nhiều người cho rằng đó chính là siêu mẫu Ngọc Thúy - vợ cũ của đại gia Nguyễn Đức An.

Trong bài viết, Phan Như Thảo vạch trần rõ ngọn ngành nhiều tình tiết, chụp ảnh bằng chứng các giấy tờ triệu tập cô, ông Nguyễn Đức An và bà Trương Thị Bê (mẹ của Ngọc Thúy) ra tòa, dùng người giả danh công an tới nhà gây chuyện. Thời gian gần đây, Phan Như Thảo cùng chồng là doanh nhân Đức An thường xuyên đăng status với thái độ bực dọc nhằm vào Ngọc Thúy.

Nguyên văn tâm thư của Phan Như Thảo:

"Gửi nó - kẻ đê tiện

Ngày 25/2/2016, “nó” về Việt Nam, với đủ lý do mỹ miều, và luôn check in post Facebook ra điều ta đang chuẩn bị cho đám cưới như mơ. Nhưng rất hay ho, là từ khi "nó" về đến khi "nó" cuốn gói, thì những người đang là chướng ngại vật hoặc gây nên nguy cơ cho công cuộc "nó" cướp tiền của người khác đều “ngẫu nhiên” gặp những chuyện khó chịu, rất trùng hợp và rất phù hợp với mục đích của “nó”.

1. Ngày 29/2, cơ quan điều tra Bộ Công an ký Giấy triệu tập Thảo lần 1. Thời điểm đó Thảo đi quay phim liên tục nên giấy này ko đưa kịp ngày triệu tập (tức là Thảo nhận được thì đã quá 8h ngày 2/3).

Giấy triệu tập Phan Như Thảo lần 1.

2. Ngày 2/3, một số điện thoại xưng là công an, gọi cho em gái Thảo, hỏi nào là Thảo đang làm ở đâu, anh An có ở chung với Thảo không, địa chỉ của Thảo. Rồi gọi cho ba mẹ Thảo nói công an đang kiếm con gái ông bà.

3. Ngày 4/3, lại có một số điện thoại lạ, gọi cho đạo diễn của Thảo và bạn bè của Thảo, hỏi có biết Phan Như Thảo đang ở đâu không, bởi công an đang tìm để triệu tập Thảo. Trong khi thời điểm đó, Thảo đang nằm phễnh bụng ở nhà nghỉ ngơi và buôn bán, không hề thấy giấy báo hay công an nào gọi hết.

Một điểm cho thấy, người gọi điện ẩn danh kia không phải là công an. Bởi hiện nay pháp luật Việt Nam không công nhận việc triệu tập đương sự bằng hình thức gọi điện thoại, do đó người tiến hành tố tụng không được dùng phương án gọi điện để thay thế cho việc gửi giấy triệu tập trực tiếp theo đúng quy định của pháp luật (các điều 137, 138, 139, 140, 142 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015). Chắc chắn rằng các anh công an không bao giờ làm sai luật.

Điểm thứ 2 khẳng định điều trên, là ngày 8/3 Thảo đã trực tiếp hỏi điều tra viên Trần Anh Tuấn thụ lý vụ này, anh ấy nói rõ, không làm việc đó.

Vậy “nó” là ai mà biết Thảo có giấy triệu tập của công an? Nếu như công an không nói, thì ngoài người kiện ra còn ai biết? Là ai mà phải nóng vội vậy? Liệu có ai đó, đang cố tình loan báo sự việc này một cách rộng rãi tới bạn bè Thảo cái thông tin "Thảo bị công an bắt"?

4. Sau đó Thảo nhận được Giấy triệu tập lần 2 ký ngày 4/3.

Giấy triệu tập Phan Như Thảo lần 2.

Đúng hẹn 8/3 Thảo tới gặp và có hỏi anh Tuấn về việc anh có triệu tập/tìm kiếm em bằng điện thoại không? Anh nói, không.

Cũng chính trong buổi chiều Thảo đang ngồi làm việc với điều tra viên đó, thì lại có 2 anh xưng là công an (nhưng lại mặc thường phục) tới nhà Thảo la lối với ba mẹ Thảo để : “Kiếm thằng An con Thảo”.

Kỳ quá ta, Thảo đang ngồi ở cơ quan công an, nếu các anh là người thụ lý vụ này, sao phân thân nhanh vậy và sao không biết Thảo đang ngồi ở công an mà còn mắc công đi kiếm?

Xin lỗi, công an là những người thực thi pháp luật, họ không bao giờ gọi dân bằng những mỹ từ: “thằng, con”. Và công an khi đi làm việc công, họ không mặc thường phục.

Vậy ai đây?

5. Tiếp theo đó, anh An cũng được triệu tập lên gặp công an vào ngày 10/3

Giấy triệu tập ông Nguyễn Đức An.

6. Và cuối cùng, vào đúng ngày mà lẽ ra “nó” book sẵn vé về Mỹ ấy, cái ngày mà gần đến ngày Cá tháng tư ấy - ngày 31/3 cơ quan công an có giấy triệu tập bác Trương Thị Bê, là mẹ Trung Phạm, vẫn tới địa chỉ đó, gặp điều tra viên đó, với lý do triệu tập… như 3 cái giấy nói trên.

Đây chính là lý do khiến anh Trung mấy ngày nay rất tức giận, vì “nó” đã không từ bất cứ thủ đoạn nào, không từ bất cứ ai, kể cả bác Bê, tuổi cao sức yếu, trong lòng luôn canh cánh một nỗi đau, vẫn phải lọ mọ đạp xe đi hầu kiện… để đạt được mục đích của "nó". Vì thế, mong mọi người hãy thông cảm cho anh ấy.

Giấy triệu tập bà Trương Thị Bê.

Nội dung cuộc làm việc với cơ quan công an là gì. Xin phép không puplic để nhường quyền kết luận cho cơ quan công an.

Chỉ biết rằng, “nó” đã không thành công nếu như “nó” muốn những người đang đe dọa sẽ giật lại miếng mồi sắp vào mõm “nó” dính vào tù tội, để trì hoãn một vụ án đang đến rất gần mà trong đó “nó” là bị đơn. Và lần này, theo luật, “nó” đã hết quyền vắng mặt tại Tòa nếu bị triệu tập, và dù “nó” có đến dự hay trốn không đến như những lần trước thì Tòa vẫn sẽ phải xét xử, bởi một lẽ rất đơn giản, những người đó vẫn chưa bị bỏ tù như nó mong muốn.

Vậy, ai là người phải tìm trăm phương ngàn kế hãm hại 3 con người trên?

Ai là người mà đúng trong quãng thời gian “nó” đang ngụy trang bằng cà phê, tiệc tùng ở Việt Nam thì 3 con người ấy bị kiện? Khán giả tự đoán nha. Đoán trúng, ngay lập tức sẽ hiểu vì sao một người có thói quen chửi rủa người khác trên Facebook bao năm nay, bỗng dưng mấy tháng nay xóa, ẩn hết những bài chửi rủa, để tạo một facebook “trong sáng”, đối lập với Facebook của Thảo - An đầy rẫy những lời thóa mạ khiến fan của Thảo - An bị kích động cũng lên tiếng bảo vệ bạn của họ, và mượn luôn đó làm một nội dung chính của đơn kiện: Tội tạo môi trường cho người khác phỉ báng mình! Đúng là thông minh có hạn, nhưng khốn nạn có thừa.

Kính “nó” 1 lạy.

Và nhân đây, Thảo gửi lời xin lỗi đến các bạn đã yêu quý Thảo, theo dõi Thảo phải chứng kiến những lúc Thảo ko kiềm chế được do bị kích động quá mức. Thảo thực lòng ko muốn, nhưng vượt quá sức chịu đựng của Thảo. Những ngày tới, Thảo sẽ học cách bước qua "nó".

Diễn viên Phan Như Thảo