Phá thai khi không còn yêu, nên hay không

'Xã hội lên án chuyện phá thai nhưng với mình phá thai là một điều tốt khi mà đó không phải là kết quả của tình yêu thực sự...'

Võ Thị Mỹ Linh, cô gái Việt sống sót tại Nepal sau bão tuyết tháng 10/2014, là người viết thư cho Bộ trưởng Giáo dục và gần đây là bài viết kêu gọi ngừng ăn thịt chó vừa chia sẻ quan điểm về "phá thai khi không còn yêu" trên trang cá nhân.

Dưới đây là câu chuyện của một người bạn được Mỹ Linh kể lại:

"Chuyện là, mình có cô bạn, lỡ dại ngủ chung với đàn ông đểu nên có bầu. Cô bạn muốn giữ lại cái thai. Mình tư vấn như sau:

Một là: Đứa bé không phải là kết quả của tình yêu, vậy không nên giữ lại.

Hai là: Làm mẹ đơn thân cũng tốt, tuy nhiên, xét về điều kiện và hoàn cảnh của cô bạn thì không cho phép. Tuổi đang còn quá trẻ, chưa có sự nghiệp ổn định, nhà đang ở trọ, bố mẹ cô bạn ở quê, gia đình cũng túng thiếu.

Đứa trẻ ra đời cô bạn có thể nuôi nổi đấy, nhưng lớn lên trong cảnh túng thiếu ít nhiều nó vẫn chịu thiệt thòi. Nếu nó là đứa có tính nết ngoan biết chịu khổ cùng mẹ thì không vấn đề gì nhưng nếu nó là đứa trẻ thấy khổ nên bỏ đi bụi đời như những đứa trẻ khác thì là một hiểm họa.

Ba là: Đứa trẻ sinh ra sẽ làm khổ 4 đời. Đời nó vì nó phải lớn lên trong cảnh ôm trong lòng một mối hận rằng vì sao cha mình lại rũ bỏ mình. Đời mẹ nó vì mẹ nó khó có thể hạnh phúc trong cuộc hôn nhân kế tiếp và cũng rất vất vả nếu sống một mình để nuôi nó. Đời ông bà ngoại nó vì bị dèm pha là con gái chửa hoang. Họ chắc chắn không thể bỏ con gái mình nên cũng phải loay hoay tìm cách giúp con gái. Đời bố nó vì bố nó có thể không nhận nó nhưng sau này về già chắc cũng chẳng sung sướng gì, nhất là từng rũ bỏ đi giọt máu của mình và vợ của anh ta mà biết thì cũng rùm beng chuyện.

Đó là chưa kể đến một đời khác là đời cha dượng nó nếu mẹ nó kết hôn với người khác. Cha dượng có thể thương nó thật lòng đấy nhưng miệng đời thị phi, cha ghẻ cứ là cha ghẻ dù cha ghẻ nuôi con và cha ruột thì rũ bỏ con.

Bốn là: Thông thường phụ nữ quyết giữ lại con để chứng tỏ mình nhân hậu, không chối bỏ con như cách mà người cha đã làm. Mình ghi nhận cô bạn mình sẽ là người mẹ nhân hậu, thương con và sẽ dành trọn cuộc đời làm lụng vất vả để nuôi con. Nhưng cuộc đời của một đứa trẻ không phải là thứ để chúng ta mang ra thử nghiệm khả năng chúng ta đương đầu với thử thách hoặc chứng tỏ với ai đó.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đứa trẻ thiếu ăn, thiếu mặc, hoặc bị kỳ thị, bị lệch lạc về nhận thức? Chúng ta bảo đứa trẻ có quyền được sống. Nhưng chúng ta có bao giờ hỏi được đứa bé muốn sống như thế nào?

Nếu nó lớn lên trong hận thù, nếu nó chịu đựng thiếu thốn, nếu nó ôm thiệt thòi so với những đứa trẻ khác, nếu nó mất niềm tin vào cuộc đời, nếu nó nhìn cảnh mẹ nó phải chịu khổ để nuôi nó, nếu nó gặp phải một ông bố ghẻ dì ghẻ ganh ghét nó… chúng ta nghĩ nó sẽ muốn sinh ra trên đời hay không?

Mình cứ thấy xã hội lên án chuyện phá thai nhưng với mình phá thai là một điều tốt khi mà đó không phải là kết quả của tình yêu thực sự và người làm cha làm mẹ cũng không chắc chắn về tương lai của họ thì việc có một đứa trẻ ra đời không phải là lòng nhân đạo mà rút cuộc chỉ là góp phần làm một mảnh đời khác tiếp tục phải chịu khổ. Với lý do trên gộp lại, mình nghĩ cô bạn mình nên phá thai.

Về phía anh chàng, sau khi mình nói chuyện với anh chàng ấy, anh bảo cô này điên, việc quan hệ với cô ta là một mối nhơ trong cuộc đời anh ấy. Mình nghĩ cô này điên thì chắc chắn đúng rồi, vì chả hiểu tại sao cô bạn lại có thể ngủ được với loại đàn ông đi chửi bạn tình của mình là đồ điên như vậy.

Anh cũng bảo, lỗi là tại cô gái, không biết dùng biện pháp bảo vệ nên ráng mà chịu, anh chả có lỗi gì hết dù cô bạn thì bảo em dùng thuốc tránh thai rồi nhưng vẫn dính. Mình nghĩ, cô bạn có ngu nên cô bạn mang hậu quả là bây giờ phải đối diện với hai tình thế khó xử, một là bỏ con hai là giữ con. Nhưng anh ta là đàn ông đàn ang, dám chơi dám chịu, cùng lắm xin lỗi một tiếng và dắt cô bạn đi phá thai vì anh cũng góp phần tạo ra cái thai ấy. Đằng này, nghe người ta có bầu thì giãy nảy lên chối trách nhiệm rồi nghi ngờ người ta gài hàng, rồi bảo đừng có nhắn tin làm phiền tôi vì chuyện cô có bầu. Anh không biết chính vì cái thái độ đó của anh nên người ta càng muốn giữ lại cái thai để chứng tỏ sự trong sạch".

Ngay lập tức quan điểm của Võ Thị Mỹ Linh gây nhiều tranh luận trái chiều. Bạn M.L.A. đồng quan điểm: "Em đồng ý với quan điểm về việc phá thai của chị. Ở đây cái nhân đạo phải là làm sao tốt cho cả người mẹ và đứa trẻ, chứ sinh ra cả hai cùng khổ thì chỉ là hành hạ nhau chứ có phải cái gì tốt đẹp đâu?".

Tuy vậy, đa số các Facebooker tham gia bình luận đều phản đối việc phá thai kể cả khi không còn yêu. Đáng chú ý phải kể đến ý kiến đáng suy ngẫm của N.H.N:

"Lý do thứ nhất, sai cơ bản. Rất nhiều cặp vợ chồng sinh con thứ hai, thứ ba khi đã không còn tình yêu. 1/3 đến 1/2 dân số sẽ biến mất nếu mọi người chọn phá thai khi không yêu.

Lý do thứ hai, đúng một phần nhưng chưa đủ mạnh để bỏ một đứa con. Trước đây gần như tất cả trẻ con lớn lên trong cảnh túng thiếu. Chuyện trẻ con hư hỏng, phần nhiều do giáo dục hơn là do kinh tế. Trong nhóm người mình biết, những bạn hư hỏng lại thường rơi vào gia đình rất khá.

Lý do thứ ba hoàn toàn sai do thiếu kinh nghiệm sống. Vấn đề không phải vì đứa trẻ. Mọi người có lựa chọn và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Giải pháp phá thai là hy sinh em bé để người khác dễ sống hơn ư?

Lý do thứ tư, phụ nữ quyết định giữ lại đứa con là vì tình thương, trách nhiệm, không phải để chứng minh điều gì cả. Và em bé cần có một cơ hội. Mọi thứ vẫn là ở chữ "nếu". Nếu đứa trẻ lớn lên xinh đẹp, biết yêu thương mọi người thì sao? Như bạn nói thì chữ "nếu" có thể xảy ra. Và mình xin hỏi một câu để thêm chắc chắn là: nếu bạn ở trong hoàn cảnh của bạn gái kia, bạn sẽ phá thai chứ?".

