Ôtô tông xe máy dừng đột ngột ở vòng xuyến.

Vụ tai nạn xảy ra sáng 17/8 tại xòng xuyến Điện Biên giao cắt đường Nguyễn Văn Linh (TP Hưng Yên).

Video ghi cảnh người phụ nữ chạy xe máy trùm kín áo mưa đi vào vòng xuyến, thấy ôtô tải, người này đột ngột dừng giữa đường và bị tông. Nạn nhân ngã nhào xuống đường, may mắn không bị thương. Vụ việc xảy ra sáng 17/8 tại vòng xoay Điện Biên giao cắt đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên.

Sau khi đăng tải, video này nhận được nhiều tranh luận ai đúng ai sai. Một luồng ý kiến cho rằng người phụ nữ sai. Thành viên Lê Huỳnh viết: "Theo mình thì chị xe máy sai, bởi xe tải vào vòng xuyến và đang ra. Còn chị thì đang vào, đáng ra chị nên tiếp tục đi thay vì dừng, khi đó tài xế ôtô tải sẽ tránh để chị đi lên và anh ta đi tới sẽ không sai". Cùng quan điểm, Facebook Trần Bền chia sẻ: "Luật giao thông đường bộ quy định: Khi đến điểm giao cắt có vòng xuyến thì phải nhường đường cho các phương tiện đi hướng từ bên trái đến. Chị này rõ ràng không quan sát và nhường đường cho xe tải và lại còn dừng đột ngột nên sai hoàn toàn. May mà lái xe tải phản ứng kịp chứ không thì hậu quả sẽ không biết thế nào".

Luồng ý kiến khác thì cho tài xế ôtô tải sai. Facebook Lê Hà bình luận: "Người phụ nữ vào vòng xuyến trước nên xe tải phải nhường, chẳng qua chị ta không nắm luật hoặc không đủ bản lĩnh trước 'hung thần' nên hành động theo bản năng là phanh và phó mặc số phận cho may rủi, điều các chị đi xe máy nhà ta thường làm".

Đồng ý với bạn Lê Hà, thành viên Minh khẳng định: "Xe tải sai. Vì khi vào giao lộ, vòng xuyến là phải giảm tốc độ đến mức an toàn vì có rất nhiều hướng lưu thông mà khó có thể quan sát hết được, nhất là lúc trời mưa, trời tối. Giả định khả năng có xe bị hỏng máy trước mặt thì tài xế phải chủ động dừng xe để không gây va chạm. Chị này do sợ xe tải tiếp tục ôm theo vòng xuyến tốc độ cao nên dừng lại nhường nhưng xe tải lại không ôm mà rẽ ngay hướng cô ấy dừng nên bị hốt. May mà không có thương vong. Các bác tài vào giao lộ, vòng xuyến nên giảm chân ga, rà chân thắng giúp".

