Ôtô đắt tiền bị mất hết logo khi gửi qua đêm ở chung cư Hà Nội

Trước chiếc xe sang bị tháo gỡ cả 2 logo trước và sau, bảo vệ khu gửi xe rũ bỏ trách nhiệm, không chịu đền bù.

Ngày 19/2, tài khoản Quang Ngọc Nguyễn chia sẻ hình ảnh về chiếc xe Lexus RX 350 bị trộm vặt sạch logo trên một diễn đàn về ôtô. Anh cho biết sự việc xảy ra tại nơi anh đang sinh sống: “Đứa em ra chơi để xe qua đêm ở Đại Thanh, Hà Nội bị tháo hết logo ở xe. Bây giờ bảo vệ phủi hết trách nhiệm, không ai chịu cả. Ban quản lý thì nghỉ hết không ai chịu giải quyết”.

Chiếc xe trên có giá niêm yết hơn 3,8 tỷ đồng nên giá trị hai chiếc logo gắn trên xe cũng không hề nhỏ. Sự việc sau khi đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng, không ít người bày tỏ thái độ bức xúc, chỉ trích sự vô trách nhiệm của phía bảo vệ khu chung cư.

Tài khoản tên Đông góp ý: “Đến ngày làm việc mà ban quản lý tòa nhà vẫn không chịu giải quyết thì bạn nên báo công an địa phương. Tất nhiên trường hợp này bạn phải chứng minh được khi đưa xe vào bãi 2 chiếc logo vẫn còn nguyên. Công an vào cuộc sẽ trích xuất camera an ninh, sự việc sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi”.

Facebooker Đỗ Tân Long cho biết mình từng gặp phải tình huống tương tự: “Tôi từng bị thế một lần rồi nhưng ở nơi khác. Họ nói chúng tôi thu phí bến bãi đỗ xe chứ không nhận trông xe. Mình chất vấn cãi nhau chán thì bên đấy cho xem tờ quyết định, trong quyết định chỉ ghi là đồng ý cho công ty này khai thác điểm đỗ thu phí chứ không ghi trông xe. Hết nói”.

Nickname Kevin David còn cho biết: “Chỗ này lấy tiền trông xe rất đắt mà chẳng thấy bóng dáng bảo vệ đâu. Ghi vé xong, vứt cho tờ vé rồi phóng lên xe máy đi mất hút. Khi lấy xe đi tận ra cổng rồi vẫn không thấy ai ra xin vé. Em thề là có người quen và đã xuống khu này 3 lần thì cả 3 lần vé đều mang về tận nhà. Có lần ra lấy xe còn thấy có người đang đứng đi vệ sinh vào lốp sau xe bên cạnh. Trông xe kiểu đấy có khi nó tháo cả bánh cũng không biết ấy chứ”.

