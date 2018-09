Only C giải thích hiểu nhầm về phát ngôn chê bai Sơn Tùng M-TP

Trên trang cá nhân, Only C đã giải thích về câu nói 'Sơn Tùng hot không phải vì bài hát mà hot vì cái tên'.

Trong một bài phỏng vấn gần đây, Only C có những phát ngôn về Sơn Tùng M-TP gây tranh cãi. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ Anh không đòi quà đã lên tiếng giải thích. Only C viết: "Ý của tôi là Tùng không chỉ những bài hát mà cả cái tên Sơn Tùng làm gì cũng hot, cũng được chú ý vì đó là Sơn Tùng. Do tôi nói không rõ ràng nên đã gây hiểu lầm".

Nhạc sĩ Yêu là tha thu khẳng định anh luôn khen Sơn Tùng M-TP trên mọi mặt báo, hai người cũng thường xuyên hỏi thăm nhau nên không có chuyện anh "đá đểu" giọng ca Lạc trôi. "Ngay khi xảy ra chuyện không đáng có, tôi đã gọi điện thoại và nhắn tin cho Tùng và nhận được sự thông cảm cũng như thấu hiểu của Tùng. Đó là điều làm tôi thấy vui và nhẹ lòng. Tôi quá mệt mỏi và không muốn mọi chuyện đi quá xa, vì thế nên đây sẽ là lần cuối tôi nói về Tùng và mong các bạn thông cảm. Đây cũng là bài học rút ra và tôi sẽ cẩn thận hơn phát ngôn của mình. Xin lỗi các bạn vì đã làm mất thời gian của các bạn", Only C cho hay.

Only C lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân.

Dòng status của Only C sau vài giờ đăng tải đã nhanh chóng nhận được sự chú ý. Trước đó, khi được hỏi âm nhạc của Only C và Sơn Tùng M-TP có giống nhau không, nam ca sĩ đã trả lời: "Tên Only C không phải cái tên Sơn Tùng. Tên Sơn Tùng là cái tên mà cả nước nghe là phải nhắc đến. Cậu bé này là một cậu bé hot không phải vì bài hát mà hot vì cái tên Sơn Tùng. Sơn Tùng làm bất cứ cái gì cũng sẽ hot, kể cả mặc quần jeans, mặc cái áo hay phát ngôn... cũng hot, chính vì vậy bạn dùng cái hot đó để viral. Tuy nhiên tôi đứng trên âm nhạc thì âm nhạc của tôi sẽ hot chứ tôi không hot".

Những phát ngôn này của Only C gây ra nhiều tranh cãi khi "đụng chạm" đến Sơn Tùng M-TP, khá nhiều người hâm mộ của ca sĩ gốc Thái Bình đã tỏ ra không hài lòng và "ném đá" anh.

Tài khoản Thị Vy bình luận: "Ủa giờ ông nào cũng phát ngôn bừa bãi xong không chịu được dư luận thì vài ngày sau tự đăng status xin lỗi xong lại ra vẻ nói không đủ ý, không rõ ý gây hiểu lầm. hài ghê". "Dù mình không hâm mộ Sơn Tùng nhưng anh Only C sai quá rồi. Nói thì nói mình thôi chẳng hiểu sao cứ phải lôi tên người khác ra mới chịu cơ", Facebooker Diệp Bùi chia sẻ.

Tài khoản Lý Ngọc Tường phát biểu: "Nhiều khi có một câu nói mà người này hiểu khác, người khác hiểu khác. Không phải ai cũng hiểu được hết ý của mình muốn nói là gì đâu anh. Anh Only C cũng xin lỗi rồi mọi người bỏ qua hết đi". "Trước giờ Only C vẫn thân thiết với Tùng, mình nghĩ nhiều khi anh thoải mái quá phát ngôn không suy nghĩ nên vậy. Dù sao cũng là bài học, làm người trong showbiz phải cẩn thận suy nghĩ kỹ anh ạ", một Facebooker khác viết.

Ying Ying