Only C bức xúc khi đang diễn bị fan cuồng ném dưa hấu vào mặt

Cách đây vài giờ, Only C (tên thật: Nguyễn Phúc Thạch) đã đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái bức xúc. Nam ca sĩ cho rằng hành vi đó là không tôn trọng nghệ sĩ và nếu đã có gan làm tại sao lại không có gan nhận lỗi, Only C còn nhắc nhở nếu ghét anh hãy "ghét" một cách văn minh.

"Khán giả Ban Mê hôm nay rất tuyệt vời. Tuy nhiên khi tôi đang hát bài thứ 3 thì một lát dưa hấu bay vào mặt tôi. Tôi rất bực nhưng vẫn quyết tâm hát hết bài hát và hoàn thành show diễn của mình. Sau khi hoàn thành tôi đã hỏi khán giả ai ném lát dưa hấu vào tôi. Im lặng thật lâu và chỉ nhận được lời xin lỗi của những khán giả khác và yêu cầu tôi hát tiếp.

Tôi phải nói thế này. Bạn có gan ném làm nhục tôi vậy tại sao khi tôi hỏi thì lại không có gan nhận? Nhận đi rồi đôi bên nói chuyện có sao đâu? Hay bạn sợ? Sao lại có người ở thành phố văn minh nhất Tây Nguyên, ăn mặc đẹp sang trọng vào bar đắt tiền mà lại có hành động nghèo về nhân cách như vậy. Cho dù tôi có đáng ghét và bạn ghét tôi thì hãy ghét tôi một cách văn minh khi tôi đang phục vụ khán giả Ban Mê hết mình chứ".

Cuối cùng, chàng nhạc sĩ không quên nhắn nhủ: "Tôi đã có một đêm cháy cùng khán giả Ban Mê nhưng tôi vẫn không thể nào quên được sự việc ngày hôm nay. Hẹn Ban Mê vào một ngày gần nhất và xin lỗi mọi người vì đã không thể kiên nhẫn và bình tĩnh để ở lại chụp hình lưu niệm cùng mọi người".

Sự cố ném đồ lên sân khấu khi ca sĩ, nghễ sĩ đang biểu diễn không phải trường hợp xa lạ. Đã có rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ trước đó cũng gặp tình huống oái oăm như vậy. Chính vì vậy, bài viết mà Only C đăng tải đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Ca sĩ Ưng Đại Vệ, vũ công Quang Đăng cũng lên tiếng.

Ca sĩ Ưng Đại Vệ, vũ công Quang Đăng cũng lên tiếng bênh vực.

Tài khoản Cẩm Nhung bình luận: "Thương chú quá.Vì sự nghiệp cao hơn vì tính cách con nít của họ chú ạ". "Sao Ban Mê mình lại có những người như vậy cơ chứ, làm xấu mặt Ban Mê. Hy vọng anh sẽ không có ấn tượng xấu với Ban Mê về sự việc ngày hôm nay và cũng đừng buồn anh nhé. Em rất lấy làm tiếc và thay mặt người nào đó em rất xin lỗi anh. Hẹn anh vào một ngày nào đó gần nhất anh nhé", một facebooker động viên.

