Ông Tây đi bóc quảng cáo trên tường ở Hà Nội

"Ngày nào cũng vậy, ông ấy đều xách xô nước và cái bay đi khắp con phố, cạo sạch tờ rơi dán trên cột điện", anh Quang Huy cho biết.

Mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh một người đàn ông nước ngoài đang bóc từng tờ rơi, dán trên cột điện trên đường Nguyễn Thị Định (Hà Nội) chiều 17/5. Facebook Quang Huy, người đăng video, cho biết: "Ngày nào cũng vậy, bất kể nắng hay mưa, ông ấy đều xách xô nước và một cái bay rong ruổi đi khắp con phố để cạo sạch hết các tờ quảng cáo in trên cột điện và bờ tường. Người nước ngoài đúng là họ có suy nghĩ và ý thức mà chúng ta cần học hỏi quá nhiều. Đôi khi cũng chẳng cần đó là quê hương của họ nhưng những việc họ làm thật sự quá ý nghĩa".

Ông Tây đi bóc quảng cáo trên tường Hà Nội

Sau khi đăng tải, video này đã nhận được rất nhiều bình luận. Nhiều người ủng hộ việc làm của ông Tây, nhưng họ cho rằng hành động này chỉ mang tính tự phát trên phạm vi nhỏ. Tờ rơi quảng cáo dán tường sẽ khó xóa bỏ nếu như không có sự vào cuộc của chính quyền và người dân. Facebook Kim Anh viết: "Một việc làm thật đẹp và văn minh, dù Hà Nội không phải là quê hương của ông ấy. Đây là một điều rất đáng trân trọng, khiến chúng ta phải xem lại ý thức vệ sinh nơi công cộng của mình".

Còn Facebook Quốc Bảo chia sẻ: "Hôm nay ông Tây đi bóc, ngày mai lại có người đến in, dán quảng cáo, như vậy sẽ rất mất công mất sức. Những người đi in, dán quảng cáo cũng chỉ là người àm thuê, họ làm vì miếng cơm manh áo nên cũng không trách họ được. Thành phố cũng đã cấm và nhiều trường hợp đã bị phạt vì dán quảng cáo bậy, nhưng phạt người dán thì làm sao giải quyết được triệt để. Do đó, cá nhân tôi cho rằng, công an cần phải điều tra, xử lý thật nặng những công ty xuất hiện tại tờ quảng cáo dán trên tường ở Hà Nội. Những công ty này là nguồn gốc vấn đề, nếu xử lý được thì những bức tường, cột điện ở thủ đô mới sạch sẽ".

Cherry Trần