'Nữ triệu phú đồ lót' xấu hổ khi bế nhầm thanh niên Việt 23 tuổi

Michelle Mone Georgina cảm thấy rất xấu hổ khi tưởng thanh niên 23 tuổi là một cậu bé mới chỉ lên 6.

Được đăng tải trên trang cá nhân của bà Michelle Mone Georgina (một nữ triệu phú nổi tiếng trong ngành thiết kế và kinh doanh đồ lót), bức ảnh bà Michelle Mone nhầm lẫn khi bế nhầm một người đàn ông Việt nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng.

Vụ "tai nạn" xảy ra khi bà có một buổi diễn thuyết tại Việt Nam. Chia sẻ trên trang cá nhân, Michelle Mone viết: "Đây là giây phút đáng xấu hổ nhất. Trong một buổi diễn thuyết trước 3.000 người ở Việt Nam. Theo suy nghĩ đó là một cậu bé 6 tuổi, nhưng kỳ thực tôi đã bế một người đàn ông".

Theo nhiều chia sẻ, người mà bà Michelle Mone bế trong vụ “nhầm lẫn” là một người đàn ông 46 tuổi và đã lập gia đình nhưng trên thực tế đây là Nguyễn Tấn Phát (sinh năm 1993, quê ở Bình Định), hiện vẫn độc thân. Nữ triệu phú đồ lót chia sẻ, người này lên tặng hoa cho bà, bà đón lấy bó hoa và sau đó bế bổng người đàn ông này lên để cả hai có thể chụp ảnh cùng với nhau.

Người đàn ông lên tặng hoa cho nữ triệu phú.

Sau đó được Michelle bế bổng lên để chụp hình.

Chia sẻ với The Mail On Sunday, bà Michelle Mone nói: “Ông ấy hoàn toàn bình thường nhưng cả căn phòng rộ lên cười. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, răng ông ấy màu ngà vàng do chất nicotine của thuốc lá”.

Lời chia sẻ của bà Michelle Mone gây nhiều tranh cãi trên Twitter, một số người cảm thấy câu chuyện thật buồn cười, thú vị; số khác thì cho rằng hành động của nữ triệu phú có thể khiến người đàn ông cảm thấy xấu hổ.

Michelle Mone (sinh năm 1971) đang là hình mẫu nữ doanh nhân lý tưởng tại Scotland. Nhà sáng lập thương hiệu Ultimo có khối tài sản khoảng 20 triệu bảng (30 triệu USD) và là tác giả cuốn sách "Con đường thành người đứng đầu của tôi" (My Flight to the Top).

Anh Nguyễn Tấn Phát chính là người đã bị bế nhầm. Chia sẻ trên Facebook cá nhân Tấn Phát viết anh không phải 46 tuổi, cũng như cũng chưa lập gia đình như một số thông tin đã chia sẻ.

Vy An