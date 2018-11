Chiếc xe bị lật chổng vó, hư hỏng nặng và cô gái lái xe bị thương nhẹ.

Video ghi cảnh nữ tài xế lùi ôtô bị mất lái, húc vào lan can cầu rồi rơi thẳng xuống bờ kè đầu nguồn sông Hồng, TP Lào Cai và lật ngửa. Trước đó, chiếc xe này đã quệt vào người bán hàng rong và một ôtô khác đỗ bên đường. May mắn, không có thiệt hại về người, chiếc xe bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn xảy ra chiều 14/11 trên đường An Dương Vương.

Nữ tài xế lùi ôtô rơi xuống bờ kè sông Hồng

Nhiều người cho rằng nguyên nhân vụ tai nạn có thể do tài xế nhầm chân ga hoặc cài nhầm số. Lỗi này rất dễ gặp với những người mới lái xe. Bởi không phải ai biết lái xe cũng có thể lùi xe một cách chính xác và an toàn.

Trước đó, mạng xã hội cũng lan truyền video ghi cảnh một tài xế lái ôtô lùi xe mất kiểm soát đã tông hai người đi xe máy và hất văng một cô gái vào bụi cây. Sau đó, chiếc xe này leo qua dải phân cách, sang làn đường ngược chiều và đâm vào một ôtô khác mới dừng lại. May mắn, không có ai bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra chiều 12/11 gần ngã tư Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Ôtô audi gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội Video: Truong Bao Hoang

Cherry Trần