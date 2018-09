Nữ sinh muốn 'lương khởi điểm 2.000 USD'

Câu hỏi thẳng thắn của nữ sinh ngành An toàn Thông tin đã mở ra nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Màn hỏi đáp giữa nữ sinh và nhà tuyển dụng trong buổi tọa đàm tại Học viện Kỹ thuật mật mã, Hà Nội vào chiều 29/11 hiện được lan truyền trên các trang mạng. Cụ thể, nữ sinh Phạm Thị Thanh đã đặt câu hỏi: “Em phải học tập và làm việc như thế nào để các nhà tuyển dụng ở đây nhận em vào làm với mức lương khởi điểm 2.000 USD?”.

Sau đó, nhà tuyển dụng đã trả lời Thanh: “Nếu anh trả cho em 2.000 USD thì em làm lại được cho anh bao nhiêu tiền? Việc em đưa ra con số 2.000 USD không quan trọng, mà quan trọng là em làm lại được cho anh bao nhiêu. Với một sinh viên mới ra trường thì anh không nghĩ rằng bạn ấy sẽ mang lại được cho anh 10.000 - 15.000 USD mỗi tháng để anh có thể trả lại cho bạn ấy 2.000 USD. Anh chưa có câu trả lời cho em nhưng anh đang băn khoăn là em sẽ làm gì cho anh để tạo ra 10.000-15.000 USD/tháng để anh trả cho em. Nên anh nghĩ câu trả lời của anh là một câu hỏi mở ngược lại cho em”.

Phạm Thị Thanh đặt câu hỏi tại buổi tọa đàm chiều 29/11.

Câu hỏi của nữ sinh ngành An toàn Thông tin nhanh chóng mở ra nhiều cuộc tranh cãi trên các diễn đàn. Không ít người cho rằng cô gái này đang “mơ mộng hão huyền” và nhận định mức lương 2.000 USD/tháng là điều khó có thể xảy ra đối với sinh viên mới ra trường.

Tuy nhiên cũng có người nhìn nhận sự việc đa chiều hơn lại cho rằng: “Một câu hỏi rất hay của sinh viên, ý người ta hỏi là phải học những kiến thức gì, kỹ năng gì để ra trường có thể làm được ở mức lương 2.000 USD, ông tuyển dụng này chẳng hiểu câu hỏi người ta nên mới hỏi vặn lại như thế”, Thái Văn Hòa viết.

Trước những “gạch đá” cho rằng Thanh đang đòi hỏi quá đáng, không ít người chia sẻ: “Bạn ấy có ước muốn như thế có gì là sai? Giáo dục không đáp ứng được nhu cầu ra trường của bạn ấy thôi, thật sự sinh viên Việt Nam có học giỏi mấy ở trong trường thì ra trường cũng coi như phải học lại. Đây là điều mà ai trong số chúng ta chẳng mong muốn, có điều chúng ta không đủ dũng cảm để nói, để hỏi thôi”, Hoàng Văn Tới.

Sau đó không lâu, trên trang cá nhân của mình, Phạm Thị Thanh đã viết: "Các bạn ạ, không ai đánh thuế ước mơ. Mình là con gái học trong một trường kỹ thuật và mình nghĩ câu hỏi này rất nhiều bạn cũng muốn hỏi, chỉ là các bạn chưa dám hỏi. Mình có thể không xinh đẹp, không giỏi giang, không tài năng nhưng mình dám đặt câu hỏi để được nghe giải đáp. Tại sao có những người họ làm được như vậy, còn bản thân mình thì không. Thế nên buổi tọa đàm đó cũng chính là buổi mà mình muốn được giải đáp thắc mắc của mình. Các bạn có quyền vào phán xét, bình luận nhưng đừng dùng những lời lẽ xúc phạm người khác.

Đây là câu hỏi của mình gửi đến các diễn giả, các doanh nghiệp nhưng câu trả lời của họ là cho tất cả các bạn. Con số 2.000 USD mình đưa ra là hoàn toàn có lý do của nó chứ không phải mình thích thì mình đưa ra như vậy. Tại sao trong các thông báo tuyển dụng họ đều để là mức lương thỏa thuận. Nghĩa là các bạn có quyền thỏa thuận. Không phải ai cũng giỏi như anh Dương Quốc Tín (sinh viên ưu tú ngành An toàn Thông tin với thành tích 3 năm liên tiếp giành giải nhất trong các cuộc thi về lĩnh vực này) để mong ước có lương 3.000 USD nhưng chúng ta cũng là những kỹ sư An toàn Thông tin, chúng ta có quyền được phấn đấu hết mình và có quyền được yêu cầu như vậy. Điều quan trọng là các bạn đã cố gắng hết mình hay chưa thôi”.

Maruko Chan