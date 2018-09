Sự việc được cho là xảy ra tại huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang được một tài khoản ghi lại và chia sẻ trên diễn đàn.

Nữ sinh đèo cả gia đình trên xe máy phóng như bay ở Hà Giang

Video ghi lại hình ảnh một bé gái mặc đồng phục học sinh chở thêm 3 người khác trên chiếc xe máy. Mặc dù là người điều khiển phương tiện nhưng em gái không đội mũ bảo hiểm, trên xe chỉ có người đàn ông lớn tuổi ngồi sau cùng là đội mũ. Đường đèo nhưng em gái di chuyển với tốc độ khá cao. Theo thông tin từ người đăng tải video, sự việc diễn ra ở huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. "Phải công nhận bé gái liều mạng. Chẳng may có tai nạn thương tâm thì biết trách ai", tài khoản này nói thêm.

Nhiều người sau khi xem video đều cho rằng, em gái đã vi phạm nhiều lỗi về an toàn giao thông. Tài khoản Hoang Lam viết: "Với các tội không đội mũ bảo hiểm, đèo quá số người quy định, chưa đủ tuổi lái xe, em gái đủ để đưa xe về đồn rồi". "Sao người đàn ông kia đội mũ bảo hiểm mà không lái xe lại để em gái, người duy nhất là con gái lái xe thế", Facebook Văn Chương thắc mắc.

Nhiều người còn nhận xét đã có nhiều trường hợp tương tự xảy ra ở những khu vực vùng sâu vùng xa. "Bạn lên mấy tỉnh Yên Bái, Hà Giang hay mấy vùng quê ý, sẽ thấy cảnh tượng này nhiều lắm luôn. Hồi xưa, thú thực mình cũng đã đi xe kẹp 3-4 người rồi", Facebooker Anh Phan chia sẻ. "Chủ yếu là do nhận thức thôi, ở đó công an cảnh sát giao thông cũng ít nên họ coi đó là việc không quá to tát. Chứ ở Hà Nội, đi đâu cũng thấy công an thì tất nhiên là khác rồi", một người dùng Facebook nói.

Ying Ying