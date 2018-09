Nữ sinh bỏng nặng khi thực hiện lời hứa câu like Facebook

Vì trò câu like Facebook, nữ sinh lớp 8 ở Khánh Hòa bị bạn bè ép phải mang xăng đi đốt trường nếu không sẽ bị đánh.

Ngày 9/10, trên mạng xã hội xuất hiện video nữ sinh tự tẩm xăng, châm lửa gây hỏa hoạn trong trường học thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Nữ sinh tẩm xăng đốt trường câu like bị bỏng nặng hai chân Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm học sinh đứng ngoài quay phim có thái độ hò reo, cổ vũ nữ sinh này tưới xăng, châm lửa. Theo chia sẻ, nữ sinh này từng đăng lên Facebook rằng nếu đủ 1.000 like sẽ mang xăng đi đốt trường. Tuy nhiên, người này không giữ lời hứa nên bị các bạn dọa đánh nếu không thực hiện. Video sau khi đăng tải và phát tán trên nhiều trang mạng khiến đại đa số đều tỏ ra bất bình, ngán ngẩm trước nhận thức và hành vi của giới trẻ hiện nay: “Bất lực ngôn ngữ, không biết nói gì hơn, những học sinh như này nên cho đi cải tạo gấp”.

Thông qua những lượt bình luận, chia sẻ không ít người đều cùng đưa ra nhận định cần xử phạt thật nghiêm những trường hợp này: “Học lớp 8 là đã 14 tuổi bé bỏng gì mà còn tha thứ. Tuổi này chị Sáu đã trở thành anh hùng. Tôi có giàu lòng vị tha đến mấy tôi cũng không chấp nhận hành động này. Cô này là học sinh mà đến trường mặc quần ngắn cũn mà không hiểu sao vẫn được vào trường nhỉ. Hành động của cô này và các cô cậu liên quan phải đưa ra xử lý thích đáng để làm gương. Thực sự tôi rất sốc khi xem clip này”, nickname Người Hp chia sẻ.

Bên cạnh đó một số Facebooker cũng tỏ ra khó hiểu với hiện tượng câu like, sống ảo của một bộ phận giới trẻ: "Không hiểu lối sống, cách suy nghĩ của tuổi trẻ bây giờ ra sao nữa, bó tay, muốn được nhiều like mà có những hành động dại dột, không suy nghĩ như thế, không biết cái like đó có đổi được tiền bạc, cơm áo không nữa, chỉ thấy người ta chửi mình ngu, dại, không biết suy nghĩ, vừa hại mình, vừa hại đến người khác", Facebooker Phong bình luận.

Sự việc sau đó được xác định xảy ra tại khu vực phòng y tế của trường THCS Phạm Ngũ Lão, Khánh Hòa, khiến phòng bị cháy một góc nhỏ. Nữ chính trong video đang là học sinh lớp 8 tại trường. Hiện phía nhà trường đã xác minh sự việc, yêu cầu làm tường trình, nữ sinh kia được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Ninh Hòa do bỏng nặng ở hai chân.

