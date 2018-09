'Nữ Ninja' tông xe người khác rồi đòi bồi thường

Tông vỡ đuôi xe máy phía trước khi dừng chờ đèn đỏ, cô gái miễn cưỡng nói xin lỗi rồi đòi bồi thường với lý do xe mình cũng bị hư.

'Nữ Ninja' tông xe người khác còn ngang ngược đòi bồi thường

Cộng đồng đang chia sẻ nhiều đoạn video ghi lại một vụ va chạm được cho là xảy ra trên đường phố tỉnh Bình Phước. Theo đó, cô gái trẻ chạy xe máy vì phanh không kịp khi dừng đèn đỏ nên đã tông vào đuôi một chiếc xe máy ở phía trước do một nam thanh niên điều khiển. Trong khi nam thanh niên khẳng định: "Bây giờ em tông xe anh, làm bể xe anh nha" thì cô gái đáp trả: "Bây giờ tôi nói tôi xin lỗi anh được chưa?".

Khi được hỏi tiền bồi thường cần giải quyết thế nào, cô gái hỏi ngược: "Thế xe tôi ai bồi thường?" khiến nam thanh niên kia bức xúc. Anh nói rõ lại một lần nữa rằng cô gái là người đi sai và đâm hỏng đuôi xe mình trước nên: "Một là bồi thường cho anh, hai là em lên công an với anh". Tuy nhiên, cô này vẫn một mực cho rằng va chạm khi dừng đèn đỏ là chuyện bình thường, xe của cô cũng bị xước nên coi như hòa, thậm chí cô còn nói thêm nam thanh niên phải bồi thường trước. Sau một hồi tranh cãi, nam thanh niên bất lực thốt lên: "Một con người ngang ngược. Nhìn mặt em lịch sự nhưng mà em ngang ngược quá đi. 100.000 đồng không đáng bao nhiêu nhưng em là một cô gái bất lịch sự".

Chiếc xe máy bị cô gái tông vỡ đuôi khi dừng đèn đỏ.

Đoạn video sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã lập tức gây chú ý, khá nhiều người bức xúc trước thái độ ngang ngược của cô gái trẻ. Tài khoản Lợi Hữu nói: "Thiếu văn hóa, ngang ngược hết chỗ nói. Ông kia là hiền đấy chứ là tôi cho xong rồi, không nhịn được". "Anh kia nói chuyện lịch sự bao nhiều thì cô này cãi cùn và thái độ lồi lõm bấy nhiêu. Coi mà ức", Facebooker Tuấn Khoa phát biểu.

"Gặp mình, mình xách cổ nó vào đồn cho công an giải quyết. Không phải đôi co với nó làm gì cho mệt người", người dùng Facebook Minh Hiếu bình luận. "Kinh nghiệm của tôi là trừ khi mình mất kiểm soát còn nếu vẫn kiểm soát được thì tốt nhất đừng đôi co vì hiếm có bà nào tự nhận mình sai lắm. Mấy bà đó cứ nghĩ rằng mình thật sự trưởng thành rồi, nói thì sâu sắc triết lý nhưng có biết cái đầu đuôi gì đâu, đôi có rước bực vào thân", một người dùng Facebook chia sẻ.

Ying Ying