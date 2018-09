'Nữ hoàng Instagram' tuyên bố từ bỏ mạng xã hội

Essena nữ hoàng mạng xã hội chia sẻ cô được trả tiền để mặc các bộ trang phục và quảng bá sản phẩm. Họ thậm chí còn được hướng dẫn phải viết những gì, nói những gì trên đó.

Người mẫu 19 tuổi, Essena O'Neill tới từ Australia đã tuyên bố giã từ mạng xã hội dù các tài khoản của cô đang có số lượng người theo dõi khổng lồ, bởi cô "muốn sống thật". Người mẫu 9x sở hữu một tài khoản Instagram với hơn 500 nghìn người theo dõi, trên YouTube là 200 nghìn người, và 60 nghìn lượt yêu thích trên Snapchat. Cô được nhiều độc giả mệnh danh là nữ hoàng mạng xã hội với những bức ảnh hàng nghìn lượt like, chia sẻ.

Essena O'Neill thu hút một lượng lớn các fan bởi các tấm hình đẹp long lanh, cùng thân hình cân đối, lối sống thanh tịnh.

Tuy nhiên cô đã tuyên bố từ bỏ mạng xã hội khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng. Chỉ trong một ngày, Essena xóa hàng nghìn ảnh chụp trên Instagram, chỉ để lại những tấm hình cũ với chú thích ảnh được thay đổi. Cô giải thích lý do vì sao cô khuyên người hâm mộ không nên tin vào những gì họ thấy trên mạng xã hội và tiết lộ tiết lộ mặt trái đằng sau những bức ảnh đẹp của mình. Thậm chí người mẫu trẻ còn thay đổi phần giới thiệu về bản thân thành Social Media Is Not Real Life (Truyền thông xã hội không phải là cuộc sống thực).

Những ngôi sao mạng xã hội như Essena được trả tiền để mặc các bộ trang phục và quảng bá sản phẩm. Họ thậm chí còn được hướng dẫn phải viết những gì, nói những gì trên đó, Essena chia sẻ. Việc cô chỉnh sửa những bức ảnh và bình luận trên Instagram là một lời kêu gọi thức tỉnh của Essena với tất cả những người đang theo dõi cô, “Đó không phải là cuộc sống thực”.

Essena thẳng thắn chia sẻ về bức ảnh cũ đã được tài trợ và trả tiền. “Nếu các bạn tìm kiếm ‘các cô gái Instagram’ và ao ước rằng cuộc sống của mình được như vậy, hãy nhớ rằng bạn chỉ thấy được những gì họ muốn bạn thấy... Nếu bạn thấy họ tag tên công ty vào 99% các bức hình, chắc chắc là họ được trả tiền để làm điều đó”, người mẫu trẻ chia sẻ.

Bắt đầu tham gia Instagram năm 2013, Essena nhanh chóng trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội này nhờ vào các bức ảnh và video chia sẻ các bí quyết về sức khỏe, tập luyện giữ gìn vóc dáng và lối sống chay tịnh. Tuy nhiên, trong một video đăng tải trên Youtube, Essena lại cho rằng “tôi chẳng làm gì để có được thành công này trừ việc đăng các bức ảnh lên mạng”. Thậm chí cô còn không biết sẽ phải kiếm tiền thế nào trong thời gian tới.

Trong video gần đây có tên Why I really am quitting social media (Tại sao tôi thực sự rời bỏ mạng xã hội), hiện tượng mạng xã hội với hơn kêu gọi những người đang sử dụng mạng xã hội “khi bạn để bản thân mình được định nghĩa bằng số người theo dõi, có nghĩa là bạn đã để bản thân mình được định nghĩa bằng thứ gì đó không trong sáng, không có thực, và cũng chẳng phải là bạn được yêu mến gì cả”.

“Từ năm 12 đến 16 tuổi, tôi chỉ toàn mơ mình thành một người hoàn hảo trên mạng, và mất thêm hai năm nữa để chứng tỏ mình là con người hoàn hảo đó trên mạng xã hội. Chụp ảnh, quay video cũng chỉ để người khác like và follow. Tất cả những gì tôi làm đều là để trở thành con người hoàn hảo trên mạng đó”, Essena nói.

“Bạn mất cả ngày để chứng tỏ với cả thế giới là bạn quan trọng và tuyệt vời, đó có phải là cuộc sống không vậy?” Essena bức xúc. “Đó không phải là cuộc sống, không phải là thứ khiến bạn hạnh phúc đâu”.

Trong một bức ảnh chụp bikini khoe dáng hoàn hảo, Essena viết “đây không phải là cuộc sống thật - tôi đã chụp cả trăm tấm ảnh chỉ với một tư thế duy nhất để làm sao cho bụng mình trông thật hoàn hảo, cả ngày gần như chẳng ăn gì, thậm chí còn quát tháo em gái mình để nó chụp được cho tôi một bức thật đẹp”.

O’Neill vừa nói vừa khóc, cô cảm ơn những người theo dõi mình và cảm ơn các phương tiện truyền thông đã hỗ trợ, đã chú ý để cô được nói ra những điều tâm can về mạng xã hội. Cô muốn người hâm mộ biết rằng những bài đăng trên đó “đã được chỉnh sửa và sắp xếp để có nhiều người xem hơn”. Điều này khiến các cô gái trẻ bị gây áp lực phải có ngoại hình hoàn hảo và khiến họ mơ mộng về một thân hình lý tưởng không có thật.

“Tôi không còn muốn mất hàng giờ đồng hồ để kéo màn hình, xem và so sánh bản thân với những người khác” - O’Neill nói. “Tôi muốn làm điều gì đó, bất kể việc gì, một cái gì đó cực đoan, một cái gì đó khác biệt. Tôi muốn dùng trí tưởng tượng, tâm trí của riêng mình, sự độc đáo của riêng mình trên thế giới này”.

Những bức ảnh được nhiều người hâm mộ của Essena trên mạng xã hội.

L.D. (Theo CNN, Stuff)

Ảnh: Instagram