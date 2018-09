Nữ 9X bị bạn trai chia tay vì lộ mặt mộc sau đêm trao thân

Sau nửa năm mặn nồng, chàng trai nói lời chia tay: 'Xin lỗi phải nói với em điều này, mặt mộc của em ý, anh thấy nó giả dối lắm".

Những dòng tâm sự của cô gái 19 tuổi bị người yêu rứt bỏ vì trót để nhìn thấy mặt mộc, dù 6 tháng yêu nhau hạnh phúc, đang gây xôn xao cộng đồng. Cô gái 9X giấu danh tính viết lại cuộc tình đầy trớ trêu của mình và đăng trên một diễn đàn tự thú dành cho giới trẻ tại Việt Nam đã nhận được hơn 19.000 thích, cùng hàng nghìn bình luận trái chiều.

Nội dung cô gái chia sẻ như sau:

"Tôi là nữ, sinh năm 1998. Tôi và người yêu vừa chia tay ngay trước Trung thu, nguyên do vì: "Anh cảm thấy nó giả dối lắm, ý anh là mặt mộc của em".

Trước thì tôi da hơi ngăm bẩm sinh, không thể trắng được dù chăm sóc rất kĩ, mắt sụp mí nên thường phải dùng kích mí, lông mi cụt, lông mày lại rậm, môi vừa khô vừa thâm. Tôi sớm nhận thức được mình không được xinh xắn nên đã tập make up từ khi mới lớp 8. Vì đó là khoảng thời gian vẫn còn phát triển, do tiếp cận mỹ phẩm sớm mà da mặt tôi bị mụn, sau này dù không còn nhưng vẫn để lại vết thâm. Không make up thì trông rất khó coi.

Tôi và anh yêu nhau được 6 tháng thì tôi quyết định trao cho anh lần đầu tiên của mình. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ, vì tôi thấy anh là người rất tốt, luôn quan tâm tới tôi dù những điều nhỏ nhất. Tôi rất cảm động.

Tôi nghĩ mình có thể tin tưởng anh và sẽ không hề hối hận gì cả... Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy anh hơi thất thần, chăm chú nhìn tôi.

Những ngày sau càng ngày anh càng lạnh nhạt với tôi, nhắn tin trả lời cụt lủn, lại hay cáu gắt, còn chia sẻ mấy bài kiểu: "Con gái không trang điểm thời nay còn hay không?". Tôi để ý ở phần bình luận, anh còn nói với bạn bè: "Con gái không biết đường nào mà lần, bỏ make up ra nhìn như… hết".

Đỉnh điểm là hôm thứ 2 (tức trước ngày chia tay một ngày), tôi có nhờ anh đèo tôi đi lấy đồ. Trước kia thì hăng hái lắm, giờ tôi nài nỉ mỏi mồm mới vùng vằng đến đón. Lúc anh tới, tôi tung tăng đi ra, định hôn anh một cái thì anh tránh đi, còn nhìn tôi bảo: "Em bôi bao nhiêu lớp son mới được đỏ hồng thế này vậy?".

Lúc đấy, tôi hiểu ra vì sao anh lại lạnh nhạt với mình, là vì mặt mộc của tôi quá xấu.

Cả hôm đó anh đèo tôi, không nói chuyện gì với nhau. Lúc về, tôi có chào anh, anh chỉ đáp : "Ừ" rồi phóng xe đi luôn. Đêm hôm đó tôi chỉ nằm khóc thôi, rồi lại tự nhìn mình trong gương, tự hỏi tại sao tôi lại xấu tới vậy? Xấu thì không có quyền được yêu thương ư? Có phải tôi sinh ra muốn xấu đâu?

Tôi suy nghĩ rất nhiều, cũng rất hối hận về bản thân. Tôi quyết định nói chia tay anh vào sáng hôm sau. Anh có nói xin lỗi, tôi hỏi anh xin lỗi vì việc gì? Anh bảo: "Xin lỗi phải nói với em điều này, nhưng anh thấy nó giả dối lắm, mặt mộc của em ý. Anh không thể ngừng suy nghĩ về việc đấy được".

Liệu có phải con trai ai cũng muốn người yêu mình phải có vẻ bề ngoài xinh đẹp ư?

Dòng tâm sự của cô gái được nhiều người đồng cảm, động viên. "Bạn đừng buồn! Rồi bạn sẽ tìm được một nửa của đời mình. Vì tình yêu cần sự chân thành chứ không phải nhan sắc", Facebooker Nguyễn Hòa bình luận.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến chỉ trích chàng trai giả dối, chỉ biết trọng ngoại hình. "Tôi cực ghét mấy anh chàng bảo thích con gái mộc mạc, không son phấn, xong thấy gái xấu thì chê ỏng chê eo. Thực sự, họ còn giả tạo hơn. Với họ mặt mộc nhưng phải xinh, còn xấu thì chạy mấy dép", Facebooker Thư Hoàng bức xúc.

Tuy nhiên, một số người cho rằng, con gái không nên trang điểm nhiều và quá khác biệt so với thực tế. "Tôi là đứa yêu make up nhưng tôi không tán thành việc make up nhiều để che khuyết điểm, nhất là với người thương yêu của mình. Con gái có quyền làm đẹp nhưng xác định đã là của nhau thì nên chân thật tất cả, nhất là nhan sắc. Đến với nhau, nhìn mặt nhau mà cứ giả dối chịu sao nổi. Cái chính không phải là nhan sắc mà sự chân thành”, Facebooker Hà Thảo Trâm tâm sự.

