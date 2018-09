Những trào lưu gây sốt trên mạng xã hội 2013

'Thanh niên nghiêm túc', bình luận bằng ảnh, chụp ảnh hoạt hình, vẽ Chibi... là những trào lưu khuynh đảo cộng đồng mạng 2013.

1. Tự thú tội

Confession (thú tội) là một trong những trào lưu "làm mưa, làm gió" trên mạng xã hội ở Việt Nam những tháng đầu năm nay. Trước đó trào lưu đã khá nổi tại các nước như Mỹ, Singapore... nhưng cho đến tận đầu 2013 mới lan sang nước ta.

Ngay lập tức, hàng loạt các page đã ra đời như FTU Confession, Kim Liên Confession... và đã thu hút một lượng lớn các thành viên chỉ trong thời gian rất ngắn. Cách thức hoạt động của trang này cũng khá đơn giản, bạn chỉ cần viết lời thú nhận rồi gửi email, hay tin nhắn tới người quản trị trang, sau đó đợi duyệt, xử lý thông tin và đăng tải.

Trào lưu này nhanh chóng nhận được sự yêu thích của cộng đồng mạng bởi đây là cơ hội để các thành viên trải lòng những điều khó nói, đồng thời sự riêng tư lại được bảo mật tuyệt đối.

2. Bình luận bằng ảnh

Sau khi Facebook tung ra tính năng chèn ảnh vào nội dung bình luận từ ngày 19/6, cơn sốt comment bằng ảnh lan tỏa rộng rãi ngay lập tức. Có khá nhiều Facebooker mê mẩn chức năng này. Chỉ với một chú nhấp chuột đơn giản vào icon chiếc máy ảnh trong phần bình luận, chọn hình ảnh mà bạn muốn đăng, bạn đã có thể biểu hiện cảm xúc theo nhiều cách khác nhau thay cho những con chữ đơn giản trước đó.

Trào lưu này còn ngày càng phát triển, khi một loạt các ảnh chế độc đáo, hài hước xuất hiện. Tuy nhiên, kéo theo đó, cũng có khá nhiều bình luận ảnh phản cảm, bậy bạ, ít liên quan đến vấn đề đang chia sẻ, hay gây phiền toán cho người khác. Hệ quả là, sau đó một trào lưu hình ảnh phản đối chuyện lạm dụng comment bằng ảnh cũng ra đời.

3. 'Thanh niên nghiêm túc'

Đây là trào lưu xuất phát từ việc chế ảnh những khuôn mặt nghiêm nghị thay vì vui nhộn, hài hước thường thấy. Không dừng lại ở đó, nhiều Facebooker còn biến ảnh thành những dòng status, comment nghiêm túc, chỉnh chu và không hề tếu táo, hài hước như trước đó.

Hưởng ứng trào lưu này, nhiều Fanpage được thành lập và ngay lập tức đã nhận được vô số cơn mưa lượt Like và theo dõi từ cộng đồng mạng. Tuy vậy, được một thời gian trào lưu cũng trở nên quá lố khi nhiều bức ảnh bị chế quá đà hay lạm dùng những ngôn từ mang tính chính trị, hoặc không phù hợp với nhận thức mà mặt bằng chung của giới trẻ.

4. 'Có một sự thích... nhẹ'

Hàng loạt các sao Việt cũng thích thú với trào lưu này.

Đây là trào lưu xuất hiện sau video gây sốt "Có một sự thích nhẹ". Không khó để bắt gặp một câu nói lặp đi, lặp lại: "Có một sự... nhẹ" khi dạo quanh trên các trang mạng xã hội. Ví như: "Có một sự mệt nhẹ", "Có một sự chán nhẹ", "Có một sự vui nhẹ"... Hiện tại trào lưu này vẫn đang thu hút giới trẻ trên mạng xã hội.

5. 'Keep Calm and...'

"Keep Calm and..." (tạm dịch là "Hãy bình tĩnh và làm điều gì đó) khiến nhiều người thích thú bởi thông điệp được truyền tải mang sự nghiêm túc, lại thể hiện được sự lạc quan mà vẫn đem tới tiếng cười dí dỏm.

Nhiều Facebooker còn sáng tạo nghĩ ra các sologan rất độc và lạ như: "Keep Calm and Gangnam Style" (tạm dịch 'Hãy bình tĩnh và nhảy điệu Gangnam Style'), "Keep Calm and learn English" ('Hãy bình tĩnh và học tiếng Anh')... Tính đến nay, khẩu hiệu này vẫn đang trở thành trào lưu phổ biến ở nhiều nước trên thế giới.

6. Trào lưu F.A

F.A (Forever Alone - Vẫn mãi cô đơn) là trào lưu thu hút được đông đảo sự quan tâm của các bạn trẻ trong năm qua. Xuất hiện đầu tiên và phổ hiến trên khắp mạng xã hội chính là bức ảnh chế khuôn mặt "troll" độc đáo dành riêng cho F.A.

Trào lưu này còn thực sự bùng ở các diễn đàn, các Fanpage thu hút rất nhiều lượt tham gia. Đặc biết đối với những bạn trẻ còn đang lẻ bóng, trào lưu FA mang lại nhiều ý nghĩa đặc biệt. Nhiều Facebooker đã dùng cụm từ như một cách thể hiện "tình trạng" trái tim mình.

Văn Hiến