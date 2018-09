Những quý cô xinh đẹp và ngốc nghếch

Bất kỳ một cô gái nào cũng có quyền lựa chọn trở thành một người ngốc nghếch hay không. Cô ấy có thể làm một người đàn ông đau khổ, hoặc tự làm mình đau khổ.

Nắng

“I hope she'll be a fool - that's the best thing a girl can be in this world: a beautiful little fool” (tạm dịch: Tôi hy vọng cô ấy sẽ là một kẻ ngốc. Đó là điều tốt nhât một cô gái có thể làm trong thế giới này: một vẻ đẹp có chút ngốc nghếch). Câu nói của Daisy đem lại cho tôi một nỗi buồn không thể giải thích hay nói rõ được thành lời. Đằng sau lời nói bâng quơ rồi trôi đi trong làn gió của vịnh ấy là 5 năm quá khứ bí mật của nàng mà không ai được biết và chính nàng cũng muốn quên đi. Nàng chôn vùi nó sâu trong sự xa hoa phù phiếm của cuộc sống vương giả, với một người chồng nàng nghĩ là mình yêu nhưng thực sự chẳng phải là tình yêu. Daisy dù vô tâm và ích kỉ, nhưng cuối cùng tôi thấy nàng cũng vẫn chỉ là một cô gái ngốc nghếch trong sự sắp đặt của duyên số và trò đùa độc ác của thần tình yêu.

Bất kỳ một cô gái nào cũng có quyền lựa chọn về việc có trở thành một người ngốc nghếch hay không. Cô ấy có thể lựa chọn làm một người đàn ông đau khổ, hoặc tự làm mình đau khổ. Cô ấy có thể lựa chọn ở bên người này, người kia, hoặc không lựa chọn ai cả. Nhưng cũng chính cô gái đó có thể ngay lập tức chuyển hướng lựa chọn của mình, chỉ trong vài ngày, vài giờ hay vài tích tắc.

Anh trai tôi nói rằng con người là những hàng hoá bị hư hỏng, và chúng ta phải mạnh mẽ để tự giúp bản thân vượt qua những tổn thương về cảm xúc. Tôi thì nghĩ rằng khi người ta bị tổn thương nhất là lúc họ nghĩ rằng mình đang mạnh mẽ nhất. Đã có lúc tôi tự hào nghĩ rằng trái tim mình đã đóng băng, không cho phép bất kỳ người con trai nào có thời gian đủ dài để bám trụ trong trái tim tôi, để ảnh hưởng đến suy nghĩ và cuộc sống của tôi nữa. Nhưng rồi, con gái dù có nói mình mạnh mẽ đến mấy, thì cuối cùng cũng vẫn chỉ là những sinh vật yếu đuối không đủ bản lĩnh để chống chọi với trái tim và cảm xúc của chính mình.

Giờ đây, tôi chỉ mong đến một ngày có thể quên được người đó, hoặc nhìn thấy anh mà không tê liệt trong một vài giây, hoặc nhắc đến tên anh mà không có một đám mây u ám lướt qua tâm trí và khiến cảm xúc của tôi tự động lao xuống không phanh. Hoặc đơn giản là có thể gặp anh, nhìn thẳng vào mắt anh và mỉm cười, biết rằng mình đã chiến thắng sự yếu mềm của chính mình và có thể thoát khỏi hình bóng của anh mà bước tiếp.