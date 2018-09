Những lời chúc Tết Giáp Ngọ hay và ý nghĩa

Chúc mừng năm mới 2014. Chúc năm mới sức khỏe dẻo dai, công việc thuận lợi thăng tiến dài dài, phi những nước đại tiến tới thành công.

- Năm hết Tết đến - Đón Ngựa tiễn Rắn - Chúc ông chúc bà - Chúc cha chúc mẹ - Chúc cô chúc cậu - Chúc chú chúc dì - Chúc anh chúc chị - Chúc luôn các em - Chúc cả các cháu - Dồi dào sức khoẻ - Có nhiều niềm vui - Tiền xu nặng túi - Tiền giấy đầy bao - Đi ăn được khao - Về nhà người rước - Tiền vô như nước - Tình vào đầy tim - Chăn ấm nệm êm - Sung sướng ban đêm - Hạnh phúc ban ngày - Luôn luôn gặp may - Suốt năm con Ngựa.

- Năm con Ngựa, chúc mọi người vui vẻ như Chim sẻ, khỏe mạnh như Đại bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà điểu nhé!

- Mùa xuân xin chúc - Khúc ca an bình - Năm mới phát tài - Vạn sự như ý - Già trẻ lớn bé - Đầy ắp tiếng cười - Trên mặt ngời ngời - Tràn đầy hạnh phúc.

- Chúc mừng năm mới 2014 - Chúc bạn luôn: Đong cho đầy hạnh phúc - Gói cho trọn lộc tài - Giữ cho mãi an khang - Thắt cho chặt phú quý.

- Năm mới thái độ yêu đời mới! - Chúc các bạn nhiều lý do để vui vẻ năm tới - Chúc bạn luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc trong năm mới!

- Mừng 2014 phát tài phát lộc Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ - Sức khoẻ có dư, công danh tấn tới - Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa - Xin chúc mọi nhà một năm đại thắng.

- Năm mới 2014: Chúc luôn hoan hỷ, sức khỏe bền bỉ, công danh hết ý, tiền vào bạc tỉ, tiền ra ri rỉ, tình yêu thỏa chí, vạn sự như ý, luôn cười hi hi, cung hỷ cung hỷ.

Ảnh minh họa: Internet.

- Chúc năm mới:

- Vừa đủ Hạnh phúc để giữ tâm hồn bạn được ngọt ngào.

- Vừa đủ Thử thách để giữ bạn luôn kiên nhẫn.

- Vừa đủ Muộn phiền để giữ bạn thật sự tỉnh táo.

- Vừa đủ Hy vọng để cho bạn được hạnh phúc.

- Vừa đủ Thất bại để bạn mãi khiêm nhường.

- Vừa đủ Thành công để giữ bạn mãi nhiệt tâm.

- Vừa đủ Bạn bè để bạn được an ủi.

- Vừa đủ Vật chất để đáp ứng các nhu cầu vật chất của bạn.

- Vừa đủ Nhiệt tình để bạn cho đời thêm hân hoan.

- Vừa đủ Niềm tin để xua tan những thất vọng.

- Mùa xuân xin chúc - Khúc ca an bình - Năm mới phát tài - Vạn sự như ý - Già trẻ lớn bé - Đầy ắp tiếng cười - Trên mặt ngời ngời - Tràn đầy hạnh phúc - Xuân đến hy vọng - Ấm no mọi nhà - Kính chúc ông bà - Sống lâu trăm tuổi - Kính chúc ba mẹ - Sức khoẻ dồi dào - Đôi lứa yêu nhau - Càng thêm nồng ấm - Các em bé nhỏ - Học giỏi chăm ngoan - Chúc Tết mọi người - Năm mới hoan hỷ - Gặp nhiều niềm vui.

- Mỗi năm là một mùa hoa nở, mỗi năm là một mùa bội thu. Cuộc sống như cái cây đang lớn. Đó là lời chúc bạn trong năm mới.

- Đong cho đầy hạnh phúc. Gói cho chọn lộc tài. Giữ cho mãi an khang. Thắt cho chặt phú quý. Cùng chúc nhau như ý. Hứng cho chọn an khang. Chúc năm mới bình an.

- Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc một năm mới: nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.

- Kính chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Vui trong sức khoẻ, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng, trưởng thành trong tất cả mọi lĩnh vực.

- Năm mới chúc anh em: Sức khỏe vô biên, kiếm được nhiều tiền, đời sướng như tiên, chẳng ai làm phiền!

- Cung kính mời nhau chén rượu nồng

Chúc mừng năm đến, tiễn năm xong

Tân niên phúc lộc khơi vừa dạ

Xuân mới tài danh khởi thỏa lòng.

Vạn chuyện lo toan thay đổi hết

Sự gì bế tắc thảy hanh thông

Như anh, như chị, bằng bè bạn

Ý nguyện trọn đời đẹp ước mong

Ảnh minh họa: Internet.

- Tết tới tấn tài. Xuân sang đắc lộc. Gia đình hạnh phúc. Vạn sự cát tường! Năm Ngọ sắp đến. Chúc bạn đáng mến. Sự nghiệp tiến lên. Gặp nhiều điều hên!

- Cùng chúc nhau "Như ý". Hứng cho tròn "An khang". Chúc năm mới "Bình an". Cả nhà đều "Sung túc".

- Ra đi gặp được bạn hiền

Quay về gặp được người thương yêu mình

Sang xuân sự nghiệp hanh thông

Tài cao, chí lớn vẫy vùng đó đây

- Chiềng làng chiềng xã, thượng hạ đông tây, xa gần đó đây, vểnh tai nghe chúc: "Tân niên sung túc, lắm phúc nhiều duyên, trong túi nhiều tiền, tâm hồn vui sướng".

- Chúc bạn: 12 tháng phú quý, 365 ngày phát tài, 8760 giờ sung túc, 525,600 phút thành công, 31,536,000 giây vạn sự như ý.

- Công thức nấu món đêm 30 tết:

- Lấy toàn thể 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ghen tị, thù oán…rồi để cho ráo nước

- Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30, hay 31 phần.

- Trộn đều với: Một chút tin yêu - Một chút kiên nhẫn - Một chút can đảm - Một chút cố gắng - Một chút hy vọng - Một chút trung thành.

- Ướp thêm gia vị: lạc quan, tự tin và hài hước.

- Rồi đem ngâm một lát trong dung dịch “những điều tâm niệm của riêng mình”.

- Vớt ra, xay nhỏ, đổ tất cả vào “nồi yêu thương” và nấu với "lửa vui mừng”.

- Đem ra ăn với “nụ cười” trong chén “bao dung”.

- Sang năm mới chúc mọi người có một bầu trời sức khoẻ, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một tình bạn mênh mông, một gia đình thịnh vượng. Chúc các bà, các ông, các cô, các chú, các chị, các anh sang năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, chung thủy với cơm và sắc son với phở. Chúc mừng năm mới!

Văn Hiến tổng hợp