Những cô gái dù bị tạt axit vẫn yêu đời

Thông qua bộ ảnh, những cô gái đến từ Ấn Độ kêu gọi mọi người hãy ngưng sử dụng axit như một vũ khí để hủy hoại gương mặt, cũng như gây ra vết thương tinh thần không thể hàn gắn.

Hiện nay trên thế giới, số cô gái trẻ trở thành nạn nhân của những vụ tấn công bằng axit ngày càng tăng, những vụ tấn công đó bắt nguồn từ nhiều lý do, có thể là do sự bất đồng quan điểm trong gia đình, hay những vụ ghen tuông và hàng nghìn lý do khác nữa. Và phụ nữ ở Ấn Độ cũng không nằm ngoài số đó, họ cũng phải chịu những nỗi đau tột cùng cả về thể xác lẫn tinh thần.

Những bức ảnh về những người phụ nữ ở Ấn Độ là nạn nhân của chất hóa học rất độc hại - axit đã được ghi lại bởi một sinh viên - Will Noor, đang theo học ngành xã hội học ở London, Anh. Bộ ảnh được anh thực hiện qua một chuyến đi thực tế tới Ấn Độ.

Dù là nạn nhân của các vụ tấn công bằng axit nhưng những cô gái luôn vui vẻ, lạc quan và yêu đời.

Thông qua Sheroes Hangout (dự án giúp những nạn nhân của các vụ tấn công bởi axit vượt qua nỗi đau và mặc cảm, đồng thời kêu gọi đấu tranh chống lại sự tấn công bằng chất hóa học này), Will đã gặp được Ritu - một nạn nhân. Ritu và những người bạn khác của cô, đồng thời cũng là nạn nhân của axit đã đồng ý thực hiện bộ ảnh với mong muốn cho mọi người thấy rằng họ là những nạn nhân sống, họ vẫn yêu cuộc sống và vẫn có thể lạc quan sau những nỗi đau phải chịu đựng. Hơn hết, họ muốn kêu gọi mọi người hãy ngừng sử dụng axit - chất độc không chỉ phá hủy gương mặt, vẻ ngoài của một con người mà còn gây ra vết thương về tinh thần mà không gì có thể hàn gắn và chữa lành được.

Bộ ảnh của Will đang nhận được sự quan tâm, đồng cảm của đông đảo cộng đồng mạng trên thế giới.

Hà Lê

Ảnh: BoredPanda