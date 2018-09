Những bất ngờ khi mẹ Việt sinh con ở Mỹ

Mặc dù đã cùng mình tham dự qua các lớp tiền sản do bệnh viện tổ chức nhưng do cũng thuộc dạng nhát máu me nên chồng chỉ dám ngồi ở đầu giường nắm tay động viên. Thế thôi cũng đủ cho mình sức mạnh để dũng cảm lên rồi. Ảnh: Facebook Thanh Nga.