Những màn sống ảo, câu like lố bịch làm nóng mạng xã hội

Sự phát triển của mạng xã hội đang khiến giới trẻ bất chấp cả tính mạng của mình để đổi lại những lượt like ảo vô nghĩa.

Nữ sinh bỏng nặng vì thực hiện lời hứa câu like đốt trường

Nữ sinh lớp 8 trường THCS Phạm Ngũ Lão, Khánh Hòa bị bạn bè ép phải thực hiện lời hứa câu like: “Nếu đủ 1.000 like sẽ mang xăng đi đốt trường”. Theo đó, cô gái này buộc phải tự tẩm xăng, châm lửa khiến phòng y tế trường bị cháy một góc nhỏ và bản thân cô bỏng nặng cả hai chân.

Nam thanh niên tự thiêu để giữ lời hứa câu like

Tối 20/9, tại quận 11, TP HCM một nam thanh niên đã tự tẩm xăng, đốt mình rồi lao xuống kênh Tân Hóa để giữ lời hứa câu like đăng tải trước đấy: “Bức hình này đủ 40.000 like tôi đổ xăng từ trên người xuống, lấy hộp quẹt tự đốt người rồi nhảy cầu Tân Hóa. Đủ like sẽ làm”.

Nam thanh niên tự ghép mặt vào ảnh người nổi tiếng bị 'bóc mẽ'

Hình ảnh nam thanh niên người Việt diện âu phục lịch lãm, ngồi trong phi cơ hạng sang được đăng tải kèm theo chia sẻ với giọng điệu của một doanh nhân thành đạt đã nhanh chóng bị các Facebooker ‘bóc mẽ’. Sự thật đây là hình ảnh của siêu sao C. Ronaldo trên phi cơ riêng có giá 19 triệu euro được thanh niên kia ghép mặt mình vào nhằm hút like.

