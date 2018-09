Nhóm phượt thủ vừa đổ đèo, vừa quay livestream

Cô gái ngồi ở yên sau gác hẳn 2 chân lên đùi của người điều khiển xe máy, một tay giữ gậy selfie, vừa đi vừa quay lại cảnh đổ đèo.

Video được Facebooker Minh Phương đăng tải trên diễn đàn về ôtô kèm theo chia sẻ: “Trời mưa đường trơn, các bạn trẻ này vừa đổ đèo vừa livestream chăng?” đã trở thành chủ đề bàn luận của nhiều người.

Nhóm phượt thủ vừa đổ đèo, vừa quay livestreamCô gái ngồi ở yên sau gác hẳn 2 chân lên p Theo đó, nhóm phượt thủ này gồm 3 người, 2 chiếc xe. Điều đáng chú ý là bạn gái ngồi ở yên sau xe máy thản nhiên gác chân về phía trước và giữ chiếc gậy selfie để quay lại cảnh đổ đèo mặc cho đoạn đường còn ướt và có nhiều phương tiện qua lại.

Hành động của những người này được các Facebooker nhận định là quá mạo hiểm, không đảm bảo an toàn cho bản thân họ cũng như có thể ảnh hưởng đến người tham gia giao thông xung quanh.

Tài khoản Quang Tay Ho cho biết: “Không thể phủ nhận là thực tế hiện nay có rất nhiều các bạn trẻ cứ nghĩ rằng có một chiếc xe, một bộ quần áo, mũ, khăn là thành phượt thủ. Các bạn ấy quên mất một điều tối quan trọng và cần thiết hàng đầu để trở thành phượt thủ đó là tính kỷ luật và trách nhiệm”.

Nickname Yen Yen bình luận: “Các bạn đi sao là quyền của các bạn. Vì sự an toàn của các bạn là do các bạn quyết định nhưng chỉ xin các bạn cẩn thận đừng để liên lụy tới những người khác thôi. Tôi biết chủ video đăng lên không phải để mọi người bàn tán là phượt thủ thế này thế nọ, mà vì muốn cảnh báo cho mọi người thôi. Ai cũng như ai hết, ra đường chỉ mong được bình an, chẳng ai muốn xảy ra rủi ro, không về được nhà cả”.

Cũng có tài khoản lại cho rằng: “Mình xem video thấy họ cũng không đi nhanh, người ngồi trước điều khiển đúng luật, livestream là do người đằng sau cầm nên cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Họ cũng không làm trò gì quá đáng. Mong mọi người không nên có những lời lẽ quá khiếm nhã, năng nề”.

