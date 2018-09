Nhìn về phía trước

Mong sao những người ta quen, yêu thương có được sức khỏe bền bỉ và tâm thế phơi phới với hy vọng cho năm mới an lành.

Kim Loan

Thông thường, gần vào dịp cuối năm ta hay lật giở những mảng ký ức và viết vài dòng ngăn ngắn để kết lại một năm đã qua. Có thể bởi thời gian, cũng có thể người ta đã lớn nên đôi khi phải quyết định thay đổi một số thói quen.

Thật ra, thói quen bị thay đổi không bởi vì thói quen ấy không tốt, chỉ đơn giản là nó cần phải được thay đổi, cần phải được làm mới, dù ít, dù nhiều. Nhớ rằng mình đã đọc ở đâu đó là: “Thói quen cũng giống như dây thừng. Hàng ngày chúng ta bện từng sợi nhỏ và bện càng nhiều thì sợi dây thừng càng khó đứt”. Bởi vậy, quá trình thay đổi thói quen ắt hẳn chẳng dễ chịu tí nào.

Đừng nhìn lại và hỏi tại sao. Hãy nhìn về phái trước và nói tại sao không?

Những ngày này thời tiết quá khác biệt. Có người bảo rằng thích Sài Gòn ở tiết trời thế này, lạnh lạnh và lãng đãng nên cảm giác thật nhẹ nhàng. Cũng có người bảo rằng tiết trời này thật chán, cứ u u suốt ngày, khiến người ta uể oải và lười vận động hơn. Thời tiết chỉ có một nhưng yêu và ghét thì chẳng giống nhau bởi cái muốn của mỗi người là rất khác.

Giao mùa và đất trời cũng đỏng đảnh!



Có người muốn thời gian qua thật nhanh, có người lại muốn nấn ná níu kéo vì nhiều dự định và kế hoạch vẫn chưa hoàn thành. Dẫu vậy, năm mới vẫn đang đến, rất gần! Thời gian chẳng đợi ai, thế nên ta dặn mình rằng: "Not look back, just look ahead!" (Không nhìn lại, mà hãy bước tiếp).



Ước mong cho ta, cho người thân và bạn bè, đồng nghiệp sẽ khép lại được hết thảy những muộn phiền của năm cũ. Đất trời thay áo và mong sao những người ta quen, ta yêu thương đều có được sức khỏe bền bỉ và tâm thế phơi phới với những hy vọng cho năm mới an lành. Happy New Year!