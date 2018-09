Nhiều sao, hot teen Việt mất người theo dõi trên Facebook

Với sự thay đổi chính sách trong công cụ Graph API của Facebook, những lượt like, theo dõi ảo đã biến mất.

Sự việc các tài khoản Facebook có số follower (người theo dõi) cao bỗng dưng bị giảm một lượng lớn khiến mạng xã hội trở nên xôn xao. Sự thay đổi này được thấy rõ nhất khi nhìn vào tài khoản Facebook của các hot girl, hot boy…

Cường Seven trước đây sở hữu khoảng hơn 1 triệu người theo dõi nhưng hiện tại chỉ còn 377.300 follower.

Hotgirl Hà Lade từng có gần 600.000 nay giảm còn gần 200.000 lượt follower.

Quỳnh Anh Shyn cũng mất gần 200.000 lượt theo dõi chỉ sau một đêm.

Tài khoản Facebook của Soobin Hoàng Sơn cũng giảm đến một nửa lượng người theo dõi.

Nguyên nhân của sự việc này được xác định là do Facebook đã thay đổi thuật toán trong công cụ Graph API. Thông thường, nút like và follow là 2 thao tác cơ bản để tăng lượt thích, theo dõi ảo… nhằm phục vụ cho nhu cầu sống ảo cũng như tăng khả năng tương tác khi bán hàng thông qua mạng xã hội. Nhiều dịch vụ mua bán like, tự động like, tự động theo dõi đã ra đời nhờ vào đặc điểm này. Chính vì thế nhiều tài khoản dù không thuộc sở hữu của người nổi tiếng song vẫn có lượng theo dõi rất cao từ vài chục nghìn lên đến hàng triệu.

Thay đổi thuật toán mới trong công cụ Graph API tức là API của nút like và nút follow sẽ bị chặn, việc này sẽ loại bỏ những lượt like, lượt theo dõi từ các tài khoản ảo đồng thời giúp hạn chế phần nào hiện tượng mua bán, sang tên tài khoản nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cộng đồng mà nhà quản lý Facebook đưa ra.

Maruko Chan