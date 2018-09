Nhật ký của bố nuôi em bé bị bán ở chùa Bồ Đề

'Anh nghi ngờ Công bị mua bán, anh rất muốn hợp tác để em thanh minh. Nhưng bây giờ thì mọi người đi thanh minh với công an nhé!'.

Nhật ký của bố nuôi bé Cù Nguyên Công (bé Lãi) kể về quá trình nhận cháu về nuôi ở chùa Bồ Đề cho đến khi mất tích đang được cộng đồng mạng quan tâm. Sau đây là nhật ký nuôi dưỡng cháu bé Công từ ngày đầu cho đến khi bị bán đi và đến tình trạng mất tích hiện nay.

Cù Nguyên Công là tên do cha đỡ đầu đặt, còn tên thường gọi ở nhà là "Lãi" do người mẹ đỡ đầu của cháu đặt. Lãi sinh khoảng ngày 26/10/2013 và bị bỏ rơi vào chùa Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội ngày 28/10/2013, cân nặng 2,8kg.

Ngày 31/10/2013, do có chương trình từ thiện củacác anh chị em trong cơ sở chăm sóc sức khỏe, Lãi được nhận làm con đỡ đầu và có tên từ đó. Những ngày sau đấy, Lãi được sự chăm nuôi của cả nhà chùa và bố mẹ đỡ đầu. Nhà chùa chưa đồng ý cho Lãi về nhà cha mẹ đỡ đầu ở hẳn, vì lý do chưa có tiền lệ và còn để tùy duyên. Nhưng nhà chùa vẫn tạo điều kiện để cho Lãi được có cảm giác yêu thương của gia đình. Vì vậy, hàng tuần Lãi được cha mẹ đỡ đầu đón về vài ngày.

Tháng 11/2013, Lãi thở khò khè, bú sữa hay bị sặc và hay bị trớ, nên bố mẹ đỡ đầu đã đưa Lãi đến viện Xanh Pôn - Hà Nội. Bác sĩ khoa sơ sinh ở đây cho rằng, Lãi bị viêm phổi và phải nhập viện. Trong thời gian 10 ngày nằm điều trị tại viện, ngoài sự chăm nom của bố mẹ đỡ đầu, còn có sự phối hợp của nhà chùa (rất ít) và cả bạn bè của bố mẹ đỡ đầu như chị Nguyễn Thị Bích Hợp.

Ngày 12/12/2013, hơi thở của Lãi lại khò khè mạnh và hay bị sặc sữa, nên bố mẹ đỡ đầu đã đưa Lãi đến phòng khám riêng của bác sĩ N., tại khu Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội. Bác sĩ N. cho rằng, Lãi đã bị viêm phổi nặng và cho đơn thuốc để bố mẹ tự điều trị ở nhà.

Ngày 28/12/2013 cân kiểm tra sức khỏe, Lãi được 5 kg.

Ngày 29/12/2013 Lãi tiếp tục thở khò khè, mẹ đỡ đầu bế Lãi đến phòng khám của bác sĩ Q. khu ngõ phố Hoa Lâm - Long Biên - Hà Nội. Bác sĩ cho nhận định: Lãi bị viêm phổi nặng và cho đơn thuốc mạnh nhất để điều trị chống viêm tại nhà, cùng với lời dặn "vài hôm sau quay lại kiểm tra". Bác sĩ còn nói thêm nếu tình hình không khá hơn, rất có thể sẽ lại phải nhập viện tiếp.

Chiều ngày 31/12/2013 chị Trang - quản lý nhà Mở chùa Bồ Đề gọi điện cho mẹ đỡ đầu của Lãi nói rằng chuẩn bị có đoàn kiểm tra đến nên đề nghị đưa bé về ngay. Tối hôm ấy mẹ đỡ đầu buộc phải đưa Lãi về chùa theo yêu cầu, trong khi các anh chị của Lãi (chị Bét, anh Tôm, anh Cua) đều không muốn.

Anh Tôm từng khóc rất nhiều mỗi khi mẹ đưa Lãi quay về chùa. Có lần, đang lúc nửa đêm, anh Tôm còn vùng dậy khóc lóc và trách móc rằng: "Tại sao mẹ lại đưa em về chùa?", và "Con không muốn em quay lại chùa đâu, con muốn em ở đây".

Chiều ngày 4/1/2014 mẹ đỡ đầu đến chùa đón Lãi về nhà như mọi khi, và cũng muốn đưa Lãi đi khám lại theo lời dặn của bác sĩ Q. thì Lãi đã không còn ở chùa nữa. Khi mẹ Lãi gặng hỏi thì được những câu trả lời không thống nhất. Sốc quá nên mẹ đỡ đầu đã khóc lóc và bỏ về không nói gì.

18h27 cùng ngày trong khi mẹ đỡ đầu vật vã khóc lóc, thì bố đỡ đầu đã gọi điện cho trụ trì chùa Bồ Đề để hỏi rõ tìnhhình về Lãi. Trụ trì đang ở Sài Gòn và Lãi đã được gia đình đón nhận. Với lý do muốn được gửi đồ dùng cá nhân cho bé và muốn hỗ trợ lâu dài, nên bố đỡ đầu đã hỏi địa chỉ bố mẹ đẻ của bé, nhưng trụ trì không nắm được thông tin này. Trụ trì hứa sẽ cung cấp cho cha mẹ đỡ đầu đầy đủ thông tin khi về Hà Nội.

18h30 bố đỡ đầu đã gọi điện cho chị Trang - người quản lý nhà Mở chùa Bồ Đề để hỏi thông tin về Lãi. Chị Trang cho biết bé được gia đình đón về với sự chứng kiến của chính quyền địa phương và sự đồng ý của thầy (ý nói trụ trì Thích Đàm Lan). Chị Trang cũng không nắm được thông tin về địa chỉ bố mẹ đẻ của Lãi và hứa sẽ xem trong hồ sơ rồi báo lại. Chị Trang chỉ biết rằng mẹ đẻ của Lãi tự sinh Lãi trong một nhà nghỉ, tự cắt rốn và rồi bỏ Lãi ở đó. Nhà nghỉ phát hiện ra, sợ hãi quá mang Lãi đến chùa Bồ Đề. Không hiểu lý do gì mà gia đình của mẹ đẻ biết được chuyện này và ép mẹ đẻ Lãi đi tìm Lãi. Mẹ đẻ quay lại nhà nghỉ và biết Lãi đã được đưa đến chùa Bồ Đề. Gia đình và mẹ đẻ đã đến chùa Bồ Đề làm việc và xin nhận lại Lãi với sự chứng kiến của chính quyền.

Cũng đêm đó, mẹ đỡ đầu của Lãi vật vã và mất ngủ vì nghi ngờ có chuyện uẩn khuất nào đó về Lãi. Nghi ngờ vì mọi việc xảy ra quá chóng vánh. Để khẳng định là con đẻ thực sự, thì cũng cần phải có quá trình xác minh. Và nếu xác minh chính xác, thì cũng nên thông báo cho cha mẹ đỡ đầu một tiếng. Đằng này đã tịnh không thông báo gì, mà lại còn ép đưa Lãi về chùa với lý do có đoàn đến để kiểm tra. Cái đùng cái đoàng là đã không thấy Lãi đâu. Khi hỏi thông tin về địa chỉ để tiếp tục giúp Lãi, thì không được trả lời.

9h46 ngày 5/1 cha đỡ đầu lại gọi điện cho chị Trang quản lý nhà Mở, chùa Bồ Đề để tiếp tục hỏi thông tin. ChịTrang vẫn chưa tìm được hồ sơ nhưng tiếp tục hứa là sẽ thông báo đầy đủ. Chị Trang còn nói thêm: "Nghe nói là xa lắm, vì ở quê hay sao ấy".

14h41 ngày 7/1, chị Trang quản lý có nhắn tin vào điện thoại di động cho bố đỡ đầu của Lãi như sau: "Anh Long à, từ xưa đến nay nhà chùa nuôi các cháu không bao giờ cho đi làm con nuôi, chỉ tâm nguyện lúc nào cũng mong các cháu được đoàn tụ với gia đình, vì vậy khi hotboy được đón về với người thân thì ai cũng mừng cho cháu anh ạ. Em cũng chỉ làm đúng bổn phận và lương tâm trách nhiệm của mình thôi. Đây cũng là lý do hôm trước Thầy mắng em về việc đề nghị anh đỡ đầu cháu. Không phải không muốn cho anh biết gia đình thằng bé, mà chắc anh cũng hiểu, gia đình họ cũng có nỗi khổ riêng, bây giờ đón con cháu về họ cũng không muốn người ngoài biết chuyện xấu của con cái họ, vì họ cũng sợ sau này thằng bé oán trách bố mẹ nó. Em sẽ cho anh số điện thoại của nhà họ, anh có thể liên hệ trực tiếp nói chuyệnvới người ta. Em chỉ giúp được vậy thôi mong anh thông cảm nhé. Số là: 0127686xxxx anh nhé".

15h45 cùng ngày bố đỡ đầu của Lãi mới nhắn tin lại cho Trang: "Cảm ơn em. Anh biết mình nên làm thế nào để tốt nhất cho cháu, và không để ảnh hưởng xấu đến bố mẹ đẻ của cháu. Em nhắn lại với Thầy là cho anh xin địa chỉ bố mẹ cháu, để anh xác minh thông tin này có đúng hay không? Và anh cũng muốn gửi những đồ dùng cá nhân mà anh chị đã mua cho cháu. Chị Linh nhà anh đang rất căng thẳng và lo lắng".

18h16 ngày 9/1, sốt ruột vì chưa thấy hồi âm gì, nên bố mẹ đỡ đầu đã gọi điện cho trụ trì chùa Bồ Đề, nhưng chỉ thấy đổ chuông mà không thấy trụ trì nghe máy.

Sáng ngày 10/1, nóng ruột quá nên bố mẹ đỡ đầu đã gọi nhiều lần vào số điện thoại (bố mẹ đẻ của Lãi) mà chị Trang - quản lý nhà chùa cho hôm trước. Nhưng kết quả là: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

9h27, mẹ đỡ đầu quá sốt ruột nên ép bố đỡ đầu phải gọi bằng được trụ trì chùa Bồ Đề. Chưa kịp chào hỏi, hay giới thiệu thì trụ trì đã nói: "Xin lỗi chú Long. Mấy hôm nay bác bận quá. Bác vừa ở Sài Gòn ra, đã hứa với chú rồi nhưng vẫn chưa báo lại cho chú,mong chú thông cảm. Thế mấy hôm nay cái Trang nó đã nói gì với chú chưa?".

"Vâng, con sốt ruột quá! Con muốn biết địa chỉ của cháu hiện ở đâu để gửi những đồ dùng đang ở nhà con cho cháu. Nhưng cái Trang nó lại lấy lý do là sợ ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, rồi sợ mang tai, mang tiếng gì đó, nên nó chỉ cho vợ chồng con số điện thoại của người ta. Mà cái số điện thoại ấy, bọn con đã điện nhiều lần đều không liên lạc được. Bây giờ bọn con rất muốn thầy cho bọn con địa chỉ", bố cháu trả lời.

Cháu Cù Nguyên Công (tên thân mật ở nhà là Lãi).

- Ừ đúng rồi, cái Trang nó cũng nói với bác như thế.

- Vâng, con biết mình sẽ phải làm thế nào để tốt nhất cho cháu và tốt nhất cho gia đình người ta. Và con cần thầy cho vợ chồng con địa chỉ càng nhanh càng tốt.

- Ừ, vậy thì để bác sẽ nhắc nhở cái Trang.

- Không, con muốn thầy cho con địa chỉ.

- Bác thì hôm nay bác bận mất rồi, cả hôm nay và ngày mai. Bác đang chuẩn bị làm lễ hô thần nhập tượng và lễ cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ ở chùa gần ga Hàng Cỏ. Chú Long có rảnh thì qua đây ăn cơm với bác?

- Vâng, con sẽ cố gắng, nếu thu xếp được thì con sẽ qua. Nhưng chắc hôm nay con bận lắm không thể qua được. Con chỉ muốn thầy cho con địa chỉ của cháu thôi.

- Ừ được rồi, để xong việc bác sẽ báo chú Long.

- Vâng, vợ chồng con rất sốt ruột. Con chào thầy.

- Ừ, chú Long cứ yên tâm nhé!

21h33 ngày 12/1 bố đỡ đầu gọi điện thoại cho trụ trì chùa Bồ Đề để hỏi về Lãi. Trụ trì nói sẽ hỏi Trang ngay rồi gọi lại. Lát sau, trụ trì gọi lại và cho thông tin về Lãi. Thông tin trụ trì cung cấp không giống như những gì Trang (quản lý nhà Mở) nói. Điện thoại đang nghe thì hết pin nên cuộc thoại bị gián đoạn.

21h53 trụ trì chùa Bồ Đề có gọi lại cho bố đỡ đầu để tiếp tục câu chuyện và cũng là để giải thích cho bố mẹ đỡ đầu yên tâm.

Theo lời Trụ trì chùa Bồ Đề thì Cù Nguyên Công đã được mẹ cháu đón về ngày 1/1. Khi được hỏi làm thế nào mà biết được đó là mẹ đẻ của cháu thì được trả lời rằng, cứ đúng CMND của người đến gửi thì trả vậy thôi. Như thế là bé Lãi có người bế đến gửi và có để lại CMND hẳn hoi, không giống như những gì chị Trang nói. Chị Trang từng nói là việc trao trả bé còn có sự chứng kiến của chính quyền, trong khi trụ trì nói không có chuyện đó. Khi hỏi bây giờ bé Cù Nguyên Công đang ở với ai, thì trụ trì trả lời nghe có vẻ không chắc chắn lắm, rằng cháu bé đang ở với thằng người yêu. Hóa ra, người đến đón nhận là mẹ vì khớp với CMND của người gửi, nhưng lại không phải là người nuôi, mà người nuôi là người yêu của người ấy.

19/1 bố đỡ đầu của Lãi đã viết lên Facebook như sau:

Kính nhờ cộng đồng Facebook, cũng như các trang mạng xã hội chia sẻ và chuyển tiếp giúp.

Chúng tôi là bố mẹ đỡ đầu của bé trai sơ sinh - tên Cù Nguyên Công (Lãi) bị bỏ rơi ở chùa Bồ Đề ngày 28/10/2013. Nay chúng tôi đăng tin này nhờ cộng đồng Facebook chia sẻ rộng rãi, để tìm kiếm người đã nhận là mẹ đẻ, hoặc người đang chăm nuôi cháu bé.

Theo thông tin được cung cấp từ trụ trì chùa Bồ Đề (Hà Nội), thì bạn T.T.T.H (sinh năm 1989) có hộ khẩu ở Cẩm Khê, Phú Thọ, là người đã mang bé trai hai ngày tuổi đến chùa và để lại đó ngày 28/10/2013 cùng với CMND. Bạn T.T.T.H cũng chính là người nhận là mẹ đẻ và đã quay lại chùa đón bé về ngày 1/1/2014.

Qua những thông tin trên CMND được trụ trì chùa Bồ Đề cung cấp, cũng như những thông tin được bạn bè hỗ trợ xác minh, chúng tôi đã biết rõ họ và tên bạn T.T.T.H, hộ khẩu thường trú, bố mẹ, và gia đình được cho là cơ bản. Chúng tôi còn biết bạn T.T.T.H hiện vẫn đang độc thân, không có mặt ở địa phương và còn có một người cô tên là L. mở quán cà phê quanh khu vực Mỹ Đình - Hà Nội. Tuy nhiên, có đúng bạn T.T.T.H là người sinh ra cháu bé Cù Nguyên Công (Lãi) và đã đón cháu về chăm nuôi hay không, thì chỉ có chính bạn T.T.T.H mới trả lời được. Mặc dù số điện thoại mà bạn T.T.T.H cho nhà chùa đã không thể liên lạc được, nhưng chúng tôi vẫn chưa liên hệ với bố mẹ của T.T.T.H vì muốn giữ bí mật riêng cho bạn ấy (nếu có).

Tinh thần của chúng tôi là quan tâm giúp đỡ Lãi, chứ không phải là làm khó cho ai, càng chưa phải là điều tra chuyên án hình sự. Bố mẹ đỡ đầu chỉ muốn biết thực sự Lãi đang sống ở đâu, như thế nào và với ai... Việc xác minh thông tin cũng là quyền của mỗi người. Nếu sau một thời gian mà bạn T.T.T.H không liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ buộc phải liên lạc với bố mẹ của bạn. Và nếu bạn không cho chúng tôi biết rõ hiện nay Lãi đang sống ở đâu, với ai, chúng tôi sẽ buộc phải đưa tên bạn vào đứng đầu “danh sách những người có nghi vấn liên quan đến mua bán trẻ em”, để trình báo cho cơ quan chức năng. Theo pháp luật hiện hành, nếu phạm tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em, thì nhẹ nhất cũng phải bị phạt tù từ ba năm đến mười năm, nặng có thể đến chung thân.

Chúng tôi cần có sự hợp tác giúp đỡ của mọi người trong sự bình tĩnh, công bằng, vô tư, không ôm định kiến và chia sẻ nội dung trên lên Facebook, hoặc các trang mạng xã hội khác để mọi việc nhanh chóng được sáng tỏ. Chùa Bồ Đề hiện vẫn là ngôi chùa nổi tiếng trong hoạt động chăm sóc,cưu mang trẻ em bị bỏ rơi, và vẫn cần được khuyến khích, quan tâm và hỗ trợ của khách thập phương, cũng như của toàn xã hội. Không một ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Toà án. Vì vậy, mọi người cần bình tĩnh để tránh bị nhầm lẫn.

Ngày 4/2 Cập nhật thông tin về Lãi, ngày mồng 5 Tết Giáp Ngọ.

Chúng tôi đã cố hết sức để giữ bí mật danh tính của T.T.T.H, hòng không làm xáo trộn cuộc sống của em ấy. Vì lẽ đó mà mọi việc tìm kiếm để xác minh diễn ra âm thầm nhờ những người bạn, mà trước hết là mong muốn em H tự liên lạc với chúng tôi, bởi thế mới có việc tôi nhờ cộng đồng mạng chuyển tiếp rộng rãi dịp tết ông Công - ông Táo.

Kết quả là ngày hôm qua, mồng 4 Tết Giáp Ngọ đã có cuộc gặp gỡ tại nhà của bạn T.T.T.H ở khu vực Cẩm Khê - Phú Thọ giữa một bên là H. và cha mẹ em, một bên là hai vợ chồng người bạn của chúng tôi. Tinh thần nhất quán của chúng tôi là nhẹ nhàng, không gây xáo trộn và không để ảnh hưởng đến đời sống của em H. Tất cả chỉ xác minh thông qua nói chuyện trực tiếp với H., nếu không thể thì nói chuyện với bố mẹ của H.

Và trong cuộc nói chuyện này H phủ nhận hoàn toàn những gì được chùa Bồ Đề cung cấp, tức là không có chuyện đẻ em bé, không có chuyện bỏ em bé và không đón em bé nào. Tất nhiên, điều này chúng tôi đã lường trước. Sau khi người của chúng tôi rời khỏi nhà H., thì H. đã gọi điện cho tôi và thừa nhận mọi việc là có thật. Khi tôi hỏi thông tin về em bé thì H. loanh quanh không muốn tiết lộ địa chỉ, mà chỉ nói là đang ở với bố, H. đã trả em bé về với bố đẻ của em ấy. Tôi đề nghị được có số điện thoại và địa chỉ nhưng H. nói là chính H. cũng không liên lạc được. Nhưng H. có hứa là sẽ cho tôi thông tin sớm nhất có thể. Cũng trong cuộc điện thoại này H. mong muốn tôi giữ bí mật cho H. về việc này vì lý do cha mẹ của H. đã già rồi, không muốn cha mẹ khổ sở vì con gái...

12h13 ngày 4/2 bố đỡ đầu của Lãi đã nhắn tin cho H. - người đã nhận là mẹ đẻ của Lãi. Nội dung tin như sau: "H. ơi, em vui lòng cho anh biết hiện nay em bé như thế nào, ở với ai, địa chỉ cụ thể, số điện thoại liên lạc? Anh chị chỉ là người làm phúc, đã thương yêu cháu và chăm sóc cháu ngay từ những ngày đầu tiên, nay cháu mất tích thì muốn biết thực hư, hoàn cảnh, chứ không phải để tranh giành với ai. Vì cháu bé quá nhỏ và đáng yêu nên vợ chồng anh lo lắng cho cháu. Anh cũng cần xác minh tất cả thông tin để đảm bảo rằng, cháu đang được sống hạnh phúc với chính gia đình ruột thịt của mình, và chắc chắn rằng cháu không bị bán cho Trung Quốc".

Nhắn tin một lúc không thấy hồi âm, nên 12h30 bố đỡ đầu đã gọi điện đến số điện thoaị của H., nhưng không có ai bắt máy.

12h52 cùng ngày nhận được tin nhắn của H. phản hồi rằng: "Anh à, anh hãy hiểu và thông cảm cho em. Vì chuyện đó cũng không có gì tốt đẹp cả. Em cũng muốn nuôi cháu, nhưng vì điều kiện của em chưa thể nuôi được. Bây giờ bố cháu đó nhận nuôi nên em đã trả cho bố cháu. Bố cháu cũng là người có chức, có quyền chắc cháu sẽ hạnh phúc ở bên bố cháu. Từ khi bố cháu đón về em cũng không liên lạc gì nữa. Đối với em như thế là đủ rồi. Em mong rằng nếu anh thương cháu thật sự thì hãy để cho cháu với bố được bình yên. Và anh hãy nghĩ rằng sau này anh sẽ gặp lại cháu. Chuyện này bố mẹ em cũng không biết nên em mong mọi chuyện chấm dứt ở đây anh nhé! Em cảm ơn anh chị rất nhiều".

13h07 cùng ngày bố đỡ đầu nhắn tin lại: "Thật tiếc là em đã không hiểu ý của anh. Anh đã cố gắng hết sức để tìm tung tích của cháu, và anh chị không hề có ý tưởng tranh giành với ai, hoặc làm tổn thương ai cả. Nếu em không cho anh biết địa chỉ của cháu thì anh buộc phải đưa em vào danh sách nghi vấn. Anh nghi ngờ rằng, em không phải là người đã sinh ra cháu, mà có thể là người đã cố tình nhận là mẹ đẻ và đã bán cháu bé cho nước ngoài hoặc ai đó... Anh rất lấy làm tiếc vì những nghi vấn của anh chưa được giải thích ổn thỏa."

13h14 cùng ngày bố đỡ đầu nhận được tin nhắn phản hồi của H.: "Được. Nếu anh đã muốn như thế thì hai hôm nữa em xuống Hà Nội gặp anh".

13h16 bố đỡ đầu nhắn tin trả lời: "OK".

Như vậy là H. đã đồng ý về Hà Nội gặp bố mẹ đỡ đầu ngày 6/2, nhưng thực tế thì suốt hôm đó không hề có một cuộc điện thoại,cũng như không có bất kỳ một tin nhắn nào của H. Tất nhiên H. đã không về gặp như đã hẹn.

20h09 ngày 9/2, sốt ruột không chịu được nên bố đỡ đầu đã gọi điện thoại cho H. Trong khoảng 3 phút bố đỡ đầu đã tuyên bố sẽ trình báo cho cơ quan chức năng trong vòng một hoặc hai ngày nữa nếu như không cho biết đầy đủ thông tin về em bé. H. thêm một lần nữa hẹn về Hà Nội và gặp nhau lúc 2h chiều ngày kia (tức là 14h ngày 11/2). Địa điểm gặp gỡ sẽ do bố đỡ đầu quyết định. Đây là cơ hội cuối cùng của H. để giữ bí mật thông tin. Nếu lần này H. thất hẹn, thì H. sẽ buộc phải trả lời những câu hỏi trong phòng làm việc của các cơ quan điều tra.

12h40, ngày 11/2, bố đỡ đầu đã nhắn tin cho H. như sau: "Như lịch đã hẹn, đúng 2h em có mặt tại quán cà phê Đông Dương đối diện với khách sạn Hacinco số 110 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội nhé".

12h57, H nhắn tin trả lời: "Bây giờ em đang trên đường xuống. Tí nữa em sẽ ra đó. Okie".

12h58, bố đỡ đầu nhắn tiếp: "Em lưu ý đến đúng giờ, vợ chồng anh rất sốt ruột".

14h09, H nhắn tin phản hồi: "Xin lỗi anh chị, chắc em đến muộn một chút, vì em đang bị tắc đường ạ".

14h10, bố đỡ đầu nhắn lại: "Nhanh nhanh em nhé!".

Tuy nhiên, bố mẹ đỡ đầu đợi suốt gần 2 tiếng ở điểm hẹn mà không thấy H đến. Gọi điện 3 lần đều không thấy H. nghe.

16h05, H nhắn tin: "Em không qua chỗ anh đâu, vì em vừa liên lạc nhưng gia đình bé không cho em gặp, họ bảo nếu anh muốn gặp thì liên hệ với họ, theo số điện thoại: 0123704xxxx.. Anh thông cảm khi giao con cho gia đình họ, em đã cam đoan cắt đứt mọi quan hệ với gia đình thằng bé nên em không giúp được anh. Còn nếu anh nghi ngờ em không phải mẹ cháu thì anh có thể bỏ chi phí đi xét nghiệm ADN. Đó là thông tin sau khi em nói chuyện với gia đình họ".

16h14, bố đỡ đầu nhắn tin lại như sau: "Anh đang viết đơn trình báo cho công an xã Cẩm Đình, CA huyện Cẩm Khê, CA phường Bồ Đề, CA quận Long Biên về việc nghi nghờ em buôn bán trẻ con. Anh hết kiên nhẫn rồi em nhé! Anh không gọi điện cho ai hết. Việc gọi điện, hoặc điều tra không phải việc của anh. Việc của anh bây giờ là trình báo công an. Thế nhé, em nhắn cho người đang nuôi bé là như vậy. Anh không tranh giành việc nuôi, anh ủng hộ nó về sống với bố đẻ, nhưng anh không tin em, và anh không tin người đang nuôi em bé là bố đẻ. Anh nghi ngờ nó bị mua bán, anh rất muốn hợp tác để em thanh minh. Nhưng bây giờ thì mọi người đi thanh minh với công an nhé!".