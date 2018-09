Người Việt chia sẻ trải nghiệm trong vụ cháy lớn ở Dubai

Anh Hoàng Nam Tiến có một đêm giao thừa 'thót tim' khi đang ăn tối dưới sảnh ngoài trời, chuẩn bị đón giao thừa thì khách sạn bốc cháy ngùn ngụt.

Cách đây ít giờ, anh Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch Công ty Phần mềm FPT, chia sẻ về đêm giao thừa kinh hoàng tại Dubai. Khi anh cùng gia đình đang ăn tối ngoài sảnh trời thì thấy trên đầu bốc cháy rừng rực. Đám cháy bốc lên từ tầng 20 của khách sạn, nơi cả nhà dùng bữa.

Vụ cháy xảy ra gần tháp Khalifa, nơi sẽ diễn ra lễ bắn pháo hoa mừng năm mới ở Dubai. Ảnh: Reuters

Sau khi cả nhà đã an toàn, anh Tiến mới có thời gian chia sẻ trên Facebook: "Đầu tiên: cả nhà an toàn. Màn pháo hoa từ toà tháp cao nhất thế giới 828 m Burj Khalifa vẫn khai hoả vì sự mong đợi của hàng trăm nghìn người, nhưng không xua đi nỗi lo sợ của mọi người. Ngay khi pháo hoa bắn thì toà nhà khách sạn The Address Downtown vẫn đang bốc cháy, thậm chí sau gần 2 tiếng đám cháy còn lớn hơn. Đêm New Year và màn pháo hoa đầy mong đợi đã thành thảm hoạ. Hy vọng chẳng có thương vong.

Có câu chuyện: nếu vợ và con rơi xuống nước thì sẽ cứu ai? Tưởng cho vui thì hôm nay thành thật. Đang ngồi ăn tối ngoài sảnh ngoài trời thì thấy trên đầu bốc cháy rừng rực, đám cháy khoảng tầng 20. Đẩy vội con gái lớn và đứa cháu ruột ra chỗ ngoài thì chợt nhận ra bà chị ruột và con gái bé vào trong WC. Chưa bao giờ hoảng hốt mất bình tĩnh như vậy. Quát vào mặt con và cháu: chạy thẳng là an toàn và cùng thằng con trai lao vội vào trong khách sạn với hy vọng đám cháy bốc lên trên trước rồi mới lan xuống dưới, và đúng như vậy.

Vồ được bà chị ruột và con gái bé, lao vội ra ngoài. toà nhà rất cao nên phải chạy thật xa. Giao bà chị và con gái bé cho con trai đưa về khách sạn, còn tôi lao ngược lại tìm con và cháu. Lòng thắt lại, tim đập không kịp. Làm sao tìm nổi hai đứa giữa hàng nghìn người chạy loạn. Điện thoại không gọi được do quá nhiều người gọi. lần thứ hai Facebook như cứu cánh. Lát sau con gái nhắn vị trí đang đứng, xa đám cháy, thở phào nhẹ nhõm, lao vội đến. (Lần này Google map giúp mình).

Vừa chạy vừa thấy mọi người đều dùng định vị để báo người thân vị trí và post Facebook rằng mình đang an toàn. Hoà vào đoàn người xem pháo hoa năm mới, có lẽ và mong chẳng bao giờ đón năm mới như vậy.

Kinh nghiệm nhỏ: Nếu không phải dân chuyên nghiệp thì hãy cứu bản thân và người thân trước, đừng làm anh hùng (Chả hiểu sao mấy giây đầu tiên còn rút máy ra quay đám cháy mới kinh).

Anh Tiến và các thành viên trong gia đình sử dụng Google Maps để báo tin vị trí cho nhau khi không thể liên lạc được bằng điện thoại.

>> Clip anh Hoàng Nam Tiến ghi lại trong đám cháy

Hoàng Nam Tiến