Người phụ nữ thoát chết sau khi bị xe bồn cán vào đầu

Xe ôtô mở cửa bất cẩn khiến người phụ nữ đi xe máy ngã ra đường và bị xe chở bể tông cán qua đầu nhưng vẫn sống sót nhờ đội mũ bảo hiểm.

Mạng xã hội đang chia sẻ nhiều video ghi lại màn mở cửa bất cẩn của người đỗ ôtô ven đường. Vụ tai nạn xảy ra tại thành phố Kim Hoa, Chiết Giang, Trung Quốc. Trong video, người phụ nữ đi xe máy bị ngã do xe con đỗ ven đường mở cửa không quan sát. Lúc này, xe bồn chở bê tông đi qua và cán vào đầu người phụ nữ. Theo chia sẻ, chiếc mũ bảo hiểm trên đầu người phụ nữ đã vỡ thành nhiều mảnh, nhưng nạn nhân vẫn tỉnh táo. Sau khi được đưa đến bệnh viện các bác sĩ cho biết người này chỉ bị xây xước bên ngoài và không bị tổn thương đến não. Chiếc mũ bảo hiểm đã cứu mạng nạn nhân.

Người phụ nữ thoát chết thần kỳ dù xe bồn cán vào đầu

Video sau khi đăng tải nhận nhiều quan tâm của cộng đồng. Bên cạnh những ý kiến bức xúc với hành động mở cửa bất cẩn của tài xế ôtô, nhiều người còn thở phào nhẹ nhõm khi biết người phụ nữ may mắn được cứu sống.

Facebook Nguyễn Chang viết: "Nhiều khi mấy ông đi xe ôtô mở cửa ý thức kém thật. Cũng may mà nạn nhân còn sống, nếu chẳng may không qua khỏi thì xe bồn liệu có bị sao không nhỉ, dẫu biết rằng nguyên nhân chính vẫn là từ ông xe con mở cửa mà ra". Tài khoản Yến Yry chia sẻ: "Đi ra đường mỗi lần gần những ôtô đỗ lề đường cũng toàn sợ nó mở cửa bất thình lình chui ra. Bây giờ nên áp dụng bài tập 1.000 lần mở cửa và quan sát trong chương trình dạy lái xe, thi lấy bằng để người khác không bị chết oan. Bao nhiêu vụ chỉ vì lý do này rồi".

"Cũng may là có mũ bảo hiểm tốt. Đội mũ rởm thì chắc là về gặp Diêm Vương rồi. Xem xong video này hy vọng mọi người thấy được tác dụng của mũ bảo hiểm. Cho con ra đường cũng nên đội vào cho con, nhiều mẹ chủ quan lắm. Chọn mua mũ đạt chuẩn kiểm định nữa nhé", thành viên Trần Hùng nhắn nhủ.

