Người phụ nữ rải hàng trăm vỏ lon bia ra đường phố

Một người bán đồng nát ở Hà Nội vứt vương vãi hàng trăm vỏ lon bia ra đường, chờ xe tải cán nát.

Ngày 5/7, tài khoản Charlie Wallace đăng lên một hội nhóm Hà Nội video ghi cảnh một người phụ nữ rải lon bia ra đường. Kèm theo đó là dòng chia sẻ: "Recycling lady uses passing trucks to crush empty cans. Working smart, not hard" (Tạm dịch: Người phụ nữ tận dụng xe tải đi qua để cán nát những vỏ lon. Cách làm thật thông minh, không hề phải cực nhọc).

Video được quay trên đường Âu Cơ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Trong video, một người phụ nữ trung niên cầm chổi dàn những vỏ lon thành một hàng dài. Sau đó ra hiệu cho xe tải nhờ chạy cán qua. Chỉ trong tích tắc toàn bộ vỏ lon đã bẹp dúm mà không phải tốn chút công sức nào. Một người đàn ông ngoại quốc đứng ven đường tỏ ra bất ngờ và cười thích thú khi chứng kiến cảnh tượng này.

Người phụ nữ rải hàng trăm lon bia ra đường phố

Vụ việc đang nhận được nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều. Bên cạnh những lời khen dành cho sự sáng tạo của người phụ nữ. Nhiều người lại cho rằng hành động này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Facebook Việt Lê viết: "Tôi không nghĩ cách làm này an toàn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu xe tải tốc độ cao? Những vỏ lon sẽ bắn tứ tung, văng vào những người đi đường khác, hậu quả sẽ khôn lường". Thành viên Pei Lazar nhận xét: "Chị ve chai kể ra cũng thông minh, biết tận dụng sức của người khác. Thay vì phải ngồi dùng búa đập từng lon thì chỉ cần những chiếc xe tải đi qua là xong việc. Tuy nhiên cách này rất nguy hiểm. Những người đi xe máy sẽ dễ bị trơn trượt mà té ngã".

Tài Khoản An An cùng quan điểm: "Cái này phải nói là khôn hết phần người khác. Nếu muốn nhanh thế thì hãy rải những vỏ lon này trong khu đất trống nhà mình rồi cho xe tải cán qua. Đừng đem ra đường như thế. Vừa cản trở giao thông, vừa nguy hiểm đến tính mạng, sự an toàn của người tham gia giao thông khác".

Cherry Trần