Người phụ nữ ngã trên đường và câu chuyện về sự lạnh lùng

Cộng đồng cho rằng việc người xe đạp bất ngờ sang đường đã khiến người đi xe máy giật mình, không kịp làm chủ tay lái.

Sự việc xảy ra vào ngày 21/7 trên quốc lộ 37, đi từ Thái Nguyên đến Bắc Giang. Người phụ nữ đi xe máy đang lưu thông trên đường, bất ngờ phanh gấp nên ngã nhoài xuống đường, ngay trước mặt một người phụ nữ đi xe đạp ngược chiều. May mắn, người này chỉ bị thương nhẹ ngoài da và thời điểm đó không có nhiều xe cộ đi qua. Sau đó, một vài người trên đường đã dừng lại, giúp đỡ.

Người phụ nữ qua đường gây tai nạn rồi thản nhiên đi tiếp

Tuy nhiên, nếu chỉ có thế thì câu chuyện không được nhiều người quan tâm như vậy. Khá nhiều người đã tỏ ra không hài lòng về thái độ của người đi xe đạp, không chỉ đi ngược nhiều, bất ngờ sang đường, là những lý do khiến người phụ nữ đi xe máy ngã, mà người này còn tỏ vẻ lạnh lùng, vô tội... khi chứng kiến sự việc, không giúp đỡ mà thản nhiên đi tiếp.

Tài khoản Shu Shu bình luận: "Bạn này tay lái cũng yếu nhỉ, may không vấn đề gì". Facebooker Bảo Trần cũng cho hay: "Chị kia đi như vậy là vận tốc bình thường mà, nhìn ngã xong rê xe là biết, con gái chân yếu tay mềm. Chắc do thấy cô di xe đạp kia tự dưng sang đường nên giật mình, phản xạ vậy. Cũng do đường trơn trượt nên mới ngã".

"Cái cô đi xe đạp đi ngược chiều kìa, sai lè rồi. Thế mà thấy người ta ngã lằng đùng ra đường cũng chẳng lại gần hỏi han được một câu, chịu thiệt", Facebooker Duy anh Nguyen bức xúc. "Tớ thấy lỗi một phần do bà cô đi xe đạp tự dưng sang đường còn phần lớn vẫn do cô kia không bình tĩnh mà phanh quá gấp. Mà bà cô cũng không ý thức lịch sự gì, hồn nhiên và ngây thơ bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra", một tài khoản khác chia sẻ.

Ying Ying