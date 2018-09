Người phụ nữ mở cửa ôtô bất cẩn khiến cụ ông đi xe đạp ngã xuống đường

Cụ ông ngã nhào xuống đường và suýt bị ôtô tông phải.

Vụ việc xảy ra sáng 25/7 tại phố Đào Duy Anh (Hà Nội). Người phụ nữ ngồi ở ghế sau, mở cửa ôtô bất cẩn đã hất ngã cụ ông đi xe đạp xuống đường. Cùng lúc, một chiếc ôtô khác lao đến, tài xế vội đánh lái qua trái và đã tránh được vụ tai nạn chết chóc.

Facebook Cao Tùng - người chia sẻ video - viết: "Nguy hiểm quá, may lúc này sớm, đường còn vắng, tôi lái xe ngay phía sau tốc độ chỉ 20-30 km, chứ nếu đi nhanh hơn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nghĩ lại chân tôi vẫn còn lạnh toát".

Cụ ông bị hạ gục bởi người phụ nữ mở cửa ôtô bất cẩn

Việc mở cửa xe gây tai nạn do thiếu quan sát xảy ra khá phổ biến ở Việt Nam. Facebook Duy Bình cho rằng, để đảm bảo an toàn tránh những sự cố tương tự, lái xe và người ngồi trong ôtô cần lưu ý kỹ năng mở cửa ra khỏi xe an toàn. "Ý thức, nhận thức của người mở cửa xe như trong trường hợp video trên là rất kém. Khi học lái xe, giảng viên đã nhắc đi nhắc lại rằng: Nhìn gương chiếu hậu để nắm tình hình tổng thể sau xe, ngoái đầu lại nhìn để rõ chi tiết sau xe, nếu thấy an toàn thì mở hé cửa trong khi vẫn quan sát phía sau, sau đó mở cửa vừa đủ thoát ra và đóng ngay cửa lại. Lý do phải ngoái người ra sau quan sát là vì gương chiếu hậu vẫn có điểm mù và không thể hiện chính xác khoảng cách thực tế", anh Duy Bình chia sẻ.

Cùng quan điểm, thành viên Ingreetech viết: "Cửa xe ôtô chia nhiều nấc để người ngồi trên xe mở cửa từ từ. Khi mở cửa phải quan sát và mở từng nấc một, tránh mở cửa bên trái quá rộng dễ gây tai nạn cho người khác. Trường hợp mở cửa như thế người ta không bị thương tích là may mắn lắm rồi".

Theo Điều 18 Luật Giao thông đường bộ quy định: “Không mở cửa xe, để cửa xe mở hoặc bước xuống xe khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn”. Nghị định 46/2016/NĐ-CP nêu mức phạt tiền từ 300.000 đến 400.000 đồng với người điều khiển ôtô mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn. Ngoài phạt tiền, người thực hiện hành vi trên mà gây tai nạn giao thông lái xe sẽ bị tước bằng lái xe từ 2 đến 4 tháng.

Cherry Trần