Người bán hàng rong chở trên vai quang gánh với bếp than đỏ rực, nồi nước dùng nghi ngút khói cố len lỏi giữa đường phố tấp nập.

Video được ghi vào sáng 16/5, trên đường Mạc Đĩnh Chi (quận 1, TP HCM). Khi đó, người phụ nữ ngồi sau người đàn ông chở xe máy, mang trên vai gánh hàng rong nặng trĩu. Một bên là các vật dụng bán hàng, bên còn lại là nồi nước sôi bốc khói nghi ngút trên bếp than rực hồng.

Video được Facebook Tiến An chia sẻ lên mạng xã hội cùng dòng chia sẻ: "Nhiều người đi đường chỉ biết né tránh khi phương tiện chở 'nước sôi, lửa bỏng' này chạy qua để không phải liên lụy nếu lỡ có sự va chạm, vướng víu nào xảy ra".

Người phụ nữ chở 'nước sôi, lửa bỏng' trên đường phố Sài Gòn

Hiện vụ việc đang nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng. Facebook Na My viết: "Như làm xiếc vậy, đã chở nồi nước to rồi còn có bếp đun dưới nồi, không chấp nhận được. Đường đông lỡ va quẹt vào thì coi như bỏng chứ còn gì". Còn thành viên Nguyễn Văn Thành bình luận: "Có hai khía cạnh đáng nói. Thứ nhất là vì mưu sinh. Thứ hai là quá nguy hiểm cho người xung quanh, rất đáng lên án". "Không thể lấy lý do vì miếng cơm manh áo ra mà ngụy biện được, quá nguy hiểm, không những cho người đi đường mà cho chính cả người chở lẫn người gánh hàng", tài khoản Giáp Nguyễn ý kiến.

Cherry Trần