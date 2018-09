Người phụ nữ bật xi nhan sang đường không quan sát, bị 2 ôtô tông

Người phụ nữ chạy xe tay ga vượt lên phía sau rồi tạt đầu ôtô và bị tông ngã sõng soài trên phố Hà Nội.

Video ghi cảnh người phụ nữ chạy xe tay ga trên làn đường ôtô, bật xi nhan sang đường nhưng không quan sát. Hậu quả, người này bị hai ôtô tông ngã lăn xuống đường, may mắn không bị thương. Vụ tai nạn xảy ra lúc 19h ngày 7/2 ở ngã tư Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng (quận Từ Liêm, Hà Nội).

Bật xinhan sang đường không quan sát bị 2 ôtô tông

Sự việc do camera hành trình ghi lại và được Facebook Thân Hoàng Chính đăng trên mạng xã hội đang gây chú ý cộng đồng. Nhiều ý kiến bức xúc trước cách tham gia giao thông của người phụ nữ. Facebook Trung Sơn viết: "Vượt lên là đòi tạt đầu ngay mới ghê chớ, hay cô ấy nghĩ cứ bật xi nhan là các xe sau thấy phải nhường đường?". Còn Facebook Trần Thanh Vân chia sẻ: "Tôi thấy nhiều người chạy xe ra đường cứ trùm đầu, trùm cổ cho kín, xong ngại quay đầu lại nhìn. Đó là lý do vì sao mọi người cứ bảo tại sao sang đường các chị ấy không thèm quay đầu lại là vì thế đó. May là đường đông các xe đều đi chậm không thì lại mất Tết".

Cherry Trần