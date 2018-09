Người mẹ ở Sapa tố cáo y bác sĩ làm con bị bại não

'Họ nói với chồng tôi là đẻ thường, chuẩn bị đón vợ con trong khi thực tế họ ôm con tôi chạy đi phòng cấp cứu và cháu bị tím đen'.

Ngày 7/9 trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng từ Facebooker Céline Khuyen được nhiều người quan tâm và bình luận. Người mẹ này cho biết chị có một thai kỳ khỏe mạnh tuy nhiên khi đi đẻ do sự tắc trách của đội ngũ y bác sĩ mà con chị đã bị bại não do di chứng của đẻ ngạt.

“Sau một thai kỳ khỏe mạnh tối ngày 14/4 tôi có dấu hiệu chuyển dạ nên vội đến viện đa khoa Sapa để khám, tại đó bác sĩ khám cho tôi cho biết tử cung đã mở 2 phân. Tôi liền nhập viện chờ sinh luôn thay vì đi viện sản nhi Lào Cai như đã dự kiến vì tôi sợ sẽ sinh con trên đường đi. Nhưng gần sáng tôi vẫn chưa có cơn đau nào cho đến 3 giờ sáng mới bắt đầu lâm râm đau bụng và đến tận 6 giờ sáng tôi mới có cơn đau và lúc này bác sĩ sản khám lại và nói tôi mới bắt đầu mở 2 phân còn đêm trước là chẩn đoán sai. Họ đã tiến hành siêu âm và đỡ đẻ cho tôi với thái độ hậm hực và hời hợt đại loại như 'có mỗi mình mày đẻ à?'.

Họ họp giao ban và không siêu âm cho tôi và bảo chúng tôi là 8 giờ mới làm việc. Chồng tôi hết nhờ vả không được phải chạy lên phòng giám đốc mới có bác sĩ ra làm việc. Họ luôn nói tôi mẹ khỏe, con khỏe sẽ đẻ thường được cho đến 8 giờ khi tim thai yếu đi và đầu em bé đã tụt xuống mà không đẻ được, cũng quá muộn để mổ thì họ mới hốt hoảng đưa tôi lên phòng mổ và gọi bác sĩ chuyên mổ đang trong ngày nghỉ không có mặt tại bệnh viện, phải hơn 9 giờ bác sĩ mổ mới đến bệnh viện và nói quá muộn để mổ và tiến hành đỡ đẻ cho tôi. Không có tiếng khóc, tôi thấy em bé trắng bệch, một tay huơ huơ và người khâu cho tôi liên tục nhắc tôi là hít sâu thở đều, thấy sự chẳng lành nhưng quá kiệt sức tôi chỉ nhắm mắt cố thở sâu và cầu nguyện vị thần của mình. Sau đó họ đưa tôi về hậu phẫu và nói với chồng tôi là đẻ thường, chuẩn bị đón vợ con trong khi thực tế họ ôm con tôi chạy đi phòng cấp cứu và cháu bị tím đen. 30 phút sau họ chuẩn bị sẵn xe cứu thương để đưa con tôi đi Lào Cai nhưng vẫn nói với gia đình tôi là chuyển đi mấy ngày để cháu có điều kiện chắm sóc tốt hơn do hơi thở cháu không ổn định. Còn tôi nằm tại viện Sapa để điều trị.

Tới Lào Cai chồng tôi mới vỡ lẽ mọi chuyện mà từ trên xuống dưới bác sĩ viện Sapa đã giấu gia đình tôi. Suy thai, con tôi bị ngạt nặng, bác sĩ đỡ đẻ cho tôi bằng forcep để lại các vòng tím trên má bé và chấn thương hộp sọ, mặt biến dạng và cong vòm họng, bé bị suy hô hấp và ngưng thở.

Tại khoa sản nhi con tôi được thở máy, truyền huyết thanh... trong phòng cách ly và mỗi ngày chồng tôi được vào thăm 5 phút. Đến ngày thứ 4 các bác sĩ không cho vào thăm nữa vì con tôi đã tím đen. Nhưng như một điều kỳ diệu và cũng là sự nỗ lực của các bác sĩ khoa sơ sinh ngày thứ 6 con tôi bỗng tỉnh lại và có thể uống 6 ml sữa bằng dây xông dạ dày. Tôi được chuyển xuống Lào Cai để có thể vắt sữa cho con.

Bốn tháng trời cả gia đình tôi có bố mẹ chồng, hai vợ chồng tôi không làm ăn gì được cả chỉ thay nhau bế cháu và đưa cháu đi viện. Cháu luôn ốm đau, hết sốt virus lại viêm phế quản, viêm phổi. Có khi nửa đêm suy hô hấp lên cơn sốt giật, mặt tím tái là cả nhà lại nháo nhào chạy vào khoa hồi sức cấp cứu. Các bệnh viện từ Sapa rồi Sản Nhi Lào Cai hay Bệnh viện Nhi Trung ương thì chúng tôi đều thuộc hết các khoa, mà thương cháu chúng tôi vẫn cố chạy vạy đến cạn kiệt cả tài chính và tinh thần cũng kiệt quệ. Chúng tôi vẫn cố gắng vì tin rằng khi được 2-3 tuổi đề kháng tốt hơn cháu sẽ khỏe mạnh dần vì cũng nhiều đứa trẻ khóc quấy mà lớn lên vẫn to béo thông minh đó thôi.

Rồi cái kim trong bọc cũng lòi ra, khi được 4 tháng sau đợt điều trị viêm phổi ở Sản Nhi chúng tôi mới được bác sĩ cho biết cháu bị bại não do di chứng của đẻ ngạt, tin như sét đánh ngang tai bao nhiêu vất vả hy vọng chờ đợi mà giờ cháu lại mắc cái căn bệnh quái ác này sao? Càng tìm hiểu kỹ mới thấy cháu có biểu hiện bệnh từ sơ sinh như khóc quấy ngày đêm, đầu ngoẹo sang một bên, mặt đờ đẫn, đầu nhỏ hộp sọ không bình thường, chân tay cháu thường xuyên gồng cứng do đau đớn căng cơ vậy mà tôi cứ nghĩ cháu khó tính, khóc quấy. Cháu không biết hóng, không biết cười hay có phản ứng gì cả. Hóa ra bấy lâu nay con tôi chịu đựng đau đớn và luôn ngủ chập chờn, giật mình sợ hãi do những luồng xung điện bất ngờ xuất ra từ não mà tôi không biết, có người mẹ nào không đau lòng. Càng thương cháu tôi càng ân hận và dằn vặt bản thân vì mình đã sinh con ở viện đa khoa huyện Sapa, nơi khoa sản có những con người mặc áo trắng mà không có tình yêu công việc cũng như lương tâm nghề nghiệp. Bởi qua tìm hiểu, ngoài tôi ra còn có nhiều trường hợp khác cũng bị đẻ ngạt tại đây. Họ không bao giờ chịu rút ra bài học vì họ chưa bao giờ bị trừng phạt bởi những sai lầm họ mắc phải. Họ luôn có cách để che giấu, hợp thức hóa.

Biết bại não là căn bệnh khó chữa, và thời gian là rất lâu cũng như rất tốn kém thậm chí có khi là cả đời nên vợ chồng tôi đã đến bệnh viện Sapa trình bày xin họ tư vấn về bệnh, hướng điều trị và hỗ trợ về phí điều trị vì gia đình rất khó khăn. Họ nói sẽ mời chuyên gia đến khám cho cháu và họp hội đồng chuyên môn cũng như họp về trách nhiệm của những người liên quan. Nhưng khi đến buổi họp, tôi cay đắng nhận ra họ họp không phải là để giải quyết bệnh tật của con tôi, mà là để tìm nguyên nhân, để lập luận rằng bệnh bại não của con tôi không phải do đẻ ngạt mà do nguyên nhân khác ví dụ như bẩm sinh. Họ cho một bác sĩ đưa chúng tôi đi viện Nhi Trung ương để khám và tìm nguyên nhân. Tóm lại, họ không muốn có trách nhiệm gì với gia đình tôi mà chỉ nói về hỗ trợ thì lương cán bộ thấp nhưng cũng sẽ đóng góp mỗi người vài chục, vài trăm ủng hộ gia đình tôi. Ôi trời ơi, vậy thì được bao nhiêu?. Mười triệu hay hai mươi triệu? Để khắc phục phần nào bệnh của cháu thì số tiền gấp nhiều lần như thế.

Khi viết những dòng này tôi đang ở viện Nhi Trung ương, cũng đã có kết luận cuối cùng. Con tôi bại não và trầm trọng hơn giờ đã teo não - mức độ nặng của thần kinh trung ương, chụp MRI không có hình ảnh của bẩm sinh, khả năng hồi phục là gần như không thể. Tôi gọi cho giám đốc bệnh viện Sapa nhưng chỉ nhận được câu trả lời hời hợt rằng bệnh viện chỉ hỗ trợ về chuyên môn và các giấy tờ cần thiết nếu gia đình cần đến... Một thai kỳ khỏe mạnh, tôi không bỏ qua một mốc siêu âm quan trọng nào, tôi vẫn giữ đầy đủ phiếu siêu âm cũng như hình ảnh thai nghén. Tôi nên làm thế nào đây?. Nếu theo đuổi kiện cáo để đòi công bằng cho con tôi thì có xác suất thắng hay không?. Liệu thắng thì con tôi sẽ được hỗ trợ điều trị như thế nào mà thua thì sẽ ra sao? Tôi nên làm thế nào để tốt nhất cho con và cho gia đình của mình đây? Mong cộng đồng hãy giúp đỡ, tư vấn giúp gia đình tôi".

Chứng từ liên quan đến sự việc.

Cấu chuyện này sau khi đăng tải và phát tán trên nhiều trang mạng đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt trước hoàn cảnh thương tâm: “Cùng là người mẹ, đọc mà rớt nước mắt. Thương cả mẹ, cả con. Cửa đẻ là cửa mả, các mẹ hãy cố gắng chọn bệnh viện tốt, uy tín để sinh con cho an toàn. Cầu mong con sẽ gặp được nhiều phước lành để khỏi bệnh”.

Nickname Meo LyLy cũng chia sẻ: “Cùng hoàn cảnh nên hiểu hơn nhưng nỗi đau chị đang phải vượt qua, cố lên nhé, em tin sẽ có phép màu kỳ diệu đến với những em bé kém may mắn và những người mẹ sống cùng nước mắt để nuôi con. Chúc em bé khỏe mạnh và lớn nhanh”.

Bên cạnh những lời cảm thông, động viên nhiều người còn khuyên người mẹ này nên sớm đưa sự việc ra pháp luật. “Bạn à thắng hay thua giờ con mình bị như vậy rồi, gia đình mình vẫn là người thiệt thòi. Nhưng mình phải kiện đến cùng những con người vô tâm ấy để họ nhận ra lỗi lầm của mình, mình không làm rõ biết đâu này sẽ còn xảy ra những lần sau thương tâm hơn nữa thì sao. Thật tội cho bé quá, chúc bé nhanh khỏe và mạnh mẽ lên chị nhé”, Hien Hoang bình luận.

