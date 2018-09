'Người hùng' giải cứu bé gái gây xúc động

Những hình ảnh cũng như hành động cứu người quên mệt mỏi của 4 người thợ khiến nhiều người cảm phục.

Mới đây, hình ảnh về người đàn ông lấm lem bùn đất dáng vẻ bơ phờ được đăng tải trên Facebook của nickname N.Q.Hương, với những chia sẻ của mình về câu chuyện 4 người thợ đã vật lộn suốt đêm để cứu em bé 7 tuổi chẳng may bị lọt xuống khe giếng sâu. Trong đêm tối, kèm với đó là những khó khăn và hiểm trở của địa hình, cô bé có thể bị rơi xuống độ sâu 80m bất cứ lúc nào.

Những người thợ này đã vượt qua chính nỗi sợ hãi của bản thân mình, hết sức cẩn trọng và khéo léo khi vừa trấn an tinh thần và giữ cho bé tỉnh táo, chiến đấu với đất cát mềm nhão để hố giếng không bị sụt lở. Thật may mắn, khi sự cố gắng và hy sinh của các anh đã mang cô bé trao về tay người mẹ an toàn.

Hình ảnh người đàn ông người lấm lem bùn đất, dáng vẻ bơ phờ, mệt mỏi vì trải qua hành trình đấu tranh để giành giật sự sống cho bé gái 7 tuổi đang mắc kẹt tại dưới giếng sâu đang nhận được rất nhiều chia sẻ của cộng đồng mạng. Hành động xả thân cứu người của anh và những người bạn của mình là một trong những hành động đẹp, tuyệt vời và thật xứng đáng khi mọi người gọi các anh là những anh hùng trong cuộc sống thật.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, câu chuyện đã thu hút hơn 115 nghìn lượt like cùng gần 9 nghìn lượt chia sẻ. Đã có rất nhiều bình luận, chia sẻ, cám ơn gửi tới những "vị anh hùng thầm lặng" vì nghĩa cử cao đẹp mà họ dành cho cháu bé. Câu chuyện về tình người một lần nữa khiến cư dân mạng lay động.

Toàn bộ đoạn status của facebooker N.Q.Hương:

"Hôm nay, người hùng của mình đây.

4 người thợ đào giếng ở Thuận An Bình Dương, đã chiến đấu suốt đêm qua để cứu bé gái 7 tuổi bị lọt dưới khe giếng. Cô bé bị kẹt ở độ sâu 13 m, có thể tiếp tục rơi xuống cuối khe hở sâu 80 m. Trong địa hình khó, đất mềm chảy, những người thợ phải làm sao để hố giếng không bị sụt lở đất. Họ vừa đào vừa thay phiên nhau trò chuyện để bé đỡ hoảng sợ hoặc không thể ngủ, vì có thể bé buông ống thở nguy hiểm cho tính mạng ở khu vực ít oxy, và đội cứu hộ khó xác định được vị trí của bé. Đến rạng sáng, họ đã đưa được em bé lên mặt đất và trao em cho mẹ. Khi em bé vào bệnh viện để hồi sức thì họ thu gom vật dụng đi về nhà. Nước mắt lem má và nụ cười không thể rạng rỡ hơn trên gương mặt những người đàn ông lấm láp bùn đất ấy.

Có bao nhiêu con người tử tế, bao hành vi đáng cảm động li ti như thế vẫn diễn ra hàng ngày, đan dệt với khốn nạn, tham lam và vô lương - như những mắt sợi tất nhiên làm nên miếng vải mang tên Cuộc Sống. Nhưng may sao, những thứ đáng để chúng ta chảy nước mắt vẫn luôn là Con Người.

Cô bé 7 tuổi giỏi quá. Dù con chịu đói khát, buồn ngủ, kiệt sức và hoảng sợ, vẫn biết phối hợp với đội cứu hộ. Hình như bản năng ở phút sinh tồn là cái Phao mà ông Trời luôn nhớ quẳng xuống cho ai xứng đáng".

Văn Hiến

Ảnh: Facebook