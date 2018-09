Người Hà Nội cứu sống khách Tây ngất giữa đường

Hành động của những người dân tại chợ Hàng Bè (Hà Nội) đã khiến hình ảnh của Việt Nam trong con mắt bạn bè thế giới trở nên đẹp hơn.

Ngày 7/11, một nghĩa cử cao đẹp của người dân Hà Nội với du khách nước ngoài đã được cộng đồng mạng chia sẻ trên rất nhiều diễn đàn, fanpage lớn. Theo lời kể của người chia sẻ bức ảnh, bạn T.G.B., vị khách Tây khi tản bộ đến khu vực chợ Hàng Bè (Hà Nội) đã bất ngờ ngất ra đường. Nhận định người này nhiều khả năng bị tai biến, người dân xung quanh đã ngay lập tức sơ cứu bằng phương pháp châm cứu 10 đầu ngón tay và xoa bóp gan bàn chân.

Rất nhiều người dân đã có mặt để giúp đỡ vị khách.

Rất may mắn, sau gần một giờ "ông Tây" đã tỉnh lại và nói chuyện bình thường. Người dân cũng đã gọi điện cho xe cứu thương để chở ông tới bệnh viện.

Sau khi được sơ cứu kịp thời, ông đã tỉnh lại.

Bức ảnh này đã thu hút hơn 17.000 lượt like từ người dùng mạng. Hầu hết các bình luận đều thể hiện sự tự hào trước một hành động đẹp và quan trọng hơn là kịp thời của người dân giúp vị du khách qua được cơn hoạn nạn. Bạn O.N. bình luận: "Phải nói là ông ấy là một người may mắn khi gặp được nhiều người tốt. Mong dân mình phát huy Việt Nam sẽ đẹp hơn biết bao nếu cứ thế này". Ấn tượng với tấm lòng của các cô, các chị buôn bán tại chợ Hàng Bè, bạn H.N. chia sẻ: "Các cô các bác buôn bán bình thường tính tình đanh đá, ghê gớm vậy mà khi gặp phải tình huống này thì ngay lập tức chạy tới giúp đỡ mà chẳng e dè gì, tình người là đây chứ đâu".

