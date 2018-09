Người Hà Nội bình dị qua những bức ảnh đời thường

Điều khiến Humans of Hà Nội hấp dẫn cộng đồng là bởi bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy chính mình khi lắng nghe những câu chuyện bình dị này.

"Humans of Hà Nội" là dự án của nhóm bạn trẻ triển khai theo dự án nổi tiếng thế giới có tên "Humans of New York". Những bức ảnh đầu tiên được thực hiện trước Tết năm 2013 và đến nay, fanpage của "Humans of Hà Nội" ngày càng nhận được sự quan tâm theo dõi của cộng đồng.

Nhân vật chính trong những bức ảnh của "Humans of Hà Nội" rất đa dạng: một người bán đồng nát mệt mỏi vì mưu sinh, một cô gái vừa gặp cú sốc trong tình cảm, một cậu bé bán báo vui mừng vì được "boa", một cụ già có thói quen chạy bộ quanh Hồ Gươm hay một nhiếp ảnh gia trót yêu Hà Nội... Bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhân vật của "Humans of Hà Nội" miễn là họ sẵn sàng dành thời gian chia sẻ về cuộc đời mình với những niềm vui, nỗi buồn, sự trăn trở và cả những hy vọng vào tương lai.

Điều khiến "Humans of Hà Nội" hấp dẫn là bởi bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy bản thân mình khi lắng nghe câu chuyện của những con người xa lạ. Mỗi bức ảnh được nhóm bạn trẻ chú thích bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh nên trang fanpage còn là địa chỉ yêu thích của bạn bè quốc tế.

Dưới đây là những bức ảnh nhận được nhiều lượt like và share trên fanpage Humans of Hà Nội:

"7 năm qua từ khi bố mẹ em ly dị, bà là người nuôi em. Bà em bị mắc bệnh viêm tai giữa, chẳng có tiền nên tai nó cứ chảy mưng mủ suốt. Bà nay đã hơn 70 tuổi rồi, vừa già lại yếu nên em cũng bỏ học tự đi kiếm tiền nuôi thân".

"Chú lấy vợ muộn. Được một thời gian, vợ nó chê nghèo bỏ chú và đứa con 6 tháng rồi vào miền Nam".

- Tôi hỏi con gái bà ấy rằng: "Tôi có thể đưa bà ấy đi thăm thú Berlin khi cô đi làm được không?". Và từ đó tôi có cơ hội được làm quen với bà ấy.

- Vậy điều lãng mạn nhất mà ông từng làm cho bà ấy là gì vậy?

- Với tôi việc yêu bà ấy dù bà không nói được tiếng Đức và tôi cũng không nói được tiếng Việt là một điều lãng mạn nhất rồi. Hôm nay cũng là ngày cưới của chúng tôi, chúng tôi mới thay bộ quần áo cô dâu chú rể để mặc và chụp ảnh kỷ niệm.

- Cháu chào bà, bà bao nhiêu tuổi rồi ạ?

- Hỏi tuổi tôi làm cái gì, già rồi vẫn đi làm đấy thôi. Nhà có hai anh thằng con trai thì đi bộ đội cả hai. Đợt trước có thằng được cho về, không biết nó ăn uống gì ở doanh trại mà lúc về nó cứ điên điên dở dở. Bà bảo nó đi kiếm việc gì làm đi thì mấy hôm nay, ngày nào nó cũng ra Hồ Gươm cởi đồ rồi nhảy xuống hồ.

"Nghề của bọn chị bẩn thỉu lắm, làm thì chẳng được bao nhiêu mà lại toàn mang tiếng xấu. Người ta toàn gọi bọn chị là mấy mụ đồng nát, nghe như kiểu bọn chị làm cái gì xấu xa lắm ý. Nhiều khi bán mỗi cân bìa báo lãi được có hai ba trăm đồng nhưng mấy bác nhìn các chị ăn mặc bẩn thỉu quá, không có cảm tình nên không muốn bán mà lại vứt sọt rác luôn. Có hôm còn bị lừa nữa chứ. Có thằng nó bảo bán đồng nát cho chị, theo nó về tận đầu ngõ, nó bảo chị cho nó vay 100 nghìn rồi lúc sau nó mang đồ xuống trả luôn. Nhưng một tiếng sau thì chẳng thấy đâu".

"Bác sống ở đây từ nhỏ, Hà Nội này vẫn vậy, có đường sá là thay đổi nhiều. Cả con người nữa. Hôm trước bác gặp bà bán dứa, bán cho người mình 20 nghìn một quả đã là đắt lắm rồi mà bán cho Tây hẳn 50 nghìn. Lúc họ rút ví ra thì thò tay luôn vào rút thêm một trăm nữa rồi đưa cho họ thêm một quả. Cô thấy chướng mắt quá nên bắt cô kia trả lại cho ông Tây 100 nghìn nếu không cô sẽ báo công an. Làm gì thì làm cũng còn phải để cho người ta quay lại thành phố mình nữa chứ".

"Lũ bọn em đang buồn vì thi trượt hết cả lũ chị ạ".

- Bà ơi túi bánh mỳ này để làm gì hả bà?

- Để cho cá ăn chứ làm gì. Tôi làm việc này từ hồi còn làm ở Ga tàu. Mục đích ấy hả? Anh có đói không? Anh có phải ăn không? Việc thả bánh mỳ xuống hồ là để cho các sinh linh đang đói ở dưới hồ này ăn. Đến con chó, con mèo, con trâu, con bò còn phải ăn nữa là con người. Nếu có anh nào đài truyền hình đến đây, chắc chắn tôi sẽ bảo người ta quay lại cảnh này. Cảnh tượng cá ăn đẹp như thế này mà không quay, toàn quay cái ba lăng nhăng!.

"Ông ra đây thổi saxophone chơi, thi thoảng lại có người đi qua không biết lại thả tiền vào cái hộp ở dưới. Mấy anh bảo vệ hồ không biết lại tưởng ông cố tình nên cứ đuổi ông suốt!".

- Giáng sinh này, món quà nào ý nghĩa nhất với em?

- Cái chăn! Trông nó bình thường thôi nhưng đối với em nó rất là lớn. Hằng ngày, buổi trưa cả nhà em đi bán hàng hết, tối mới về được đi ngủ nên em chỉ ước có một cái chăn đủ to cho cả bà, mẹ và em gái em nằm ngủ cùng nhau. Nó làm em cảm thấy ấm áp.

Linh Anh tổng hợp