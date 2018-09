Người đàn ông đi xe máy đã quá may mắn vì không hề hấn gì dù đi ngược chiều và tay lái yếu.

Facebook Giàng A Tún vừa chia sẻ video trên mạng xã hội tình huống "thần chết ngủ quên" khi người đàn ông ngã xe máy va chạm với ôtô tải. Theo đó, người này chạy xe máy trên làn ngược chiều và bị nam thanh niên đi sang đường tạt đầu. Người đàn ông phanh xe gấp, loạng choạng rồi ngã xuống đường, đầu đập vào bánh ôtô tải và may mắn thoát nạn. Vụ việc xảy ra chiều 25/7 tại khu đô thị Đại Thanh, đoạn Cầu Tó (Hà Nội).

Người đàn ông thoát chết khi ngã xe máy va đầu vào bánh ôtô tải

Video này đã nhận được 6.000 lượt thích và hơn 600 lượt chia sẻ. Nhiều người cho rằng người đàn ông đi xe máy đã quá may mắn khi không hề hấn gì dù đi ngược chiều và tay lái yếu. Facebook Mạnh Đô viết: "Đúng là thần chết ngủ quên. Tất cả không sao là may rồi". Còn thành viên Tuấn chia sẻ: "Cả người đàn ông và nam thanh niên đều chạy xe phạm luật. Nên số may là không có bị chuyện gì xảy ra. May nhất là anh xe tải thoát được tai bay vạ gió. Đi đúng nhưng có chuyện xảy ra thì anh xe tải lãnh đủ".

Xét về khía cạnh văn hóa giao thông qua video này, Facebook Hoàng Lạc bình luận: "Video chỉ 30 giây mà đã thể hiện rất nhiều điều đáng phải suy ngẫm về văn hoá giao thông ở Việt Nam. Một ông thì qua đường cẩu thả, một người thì đi ngược chiều. Hỏi sao mỗi năm hơn 8.000 người chết vì tai nạn là thế đó". Cùng quan điểm nickname Tumabatbinh bức xúc: "Tham gia giao thông mà mạnh ai nấy đi, chen lấn vượt lên, vô cảm với xung quanh là hiện tượng đáng báo động trong văn hóa đi đường của người Việt".

Trước đó ngày 1/2, mạng xã hội cũng đang lan truyền video ghi cảnh người phụ nữ chạy xe tay ga chở con nhỏ ngồi sau đi sát làn ôtô và va chạm với xe đầu kéo. Hai mẹ con ngã nhào xuống đường, đứa bé bị bánh container cán lên mép áo song may mắn thoát chết. Vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 5, đoạn qua phố Thứa (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên).

Hai mẹ con ở Hưng Yên thoát chết thần kỳ khi bị xe container kéo lê

Cherry Trần