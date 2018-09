Người đàn ông suýt bị ôtô nuốt vào gầm khi ngã xe máy ở khúc cua

"Tình huống này, nếu tôi không phản xạ kịp thì không biết chuyện gì xảy ra", anh Hoàng viết.

Đoạn video ghi cảnh người đàn ông đi xe máy không làm chủ được tay lái, phanh gấp và ngã sõng soài dưới đường đúng lúc ôtô đi tới. May mắn, người này chỉ bị trầy xước da. Vụ tai nạn xảy ra mới đây ở huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). Anh Hoàng - người đăng video - cho biết: "Đường làng quanh co mà người đàn ông lại chạy xe ẩu. Tình huống này, nếu tôi không phản xạ kịp thì không biết chuyện gì xảy ra. Tôi xuống dựng xe máy, hỏi thăm chú và hai chú cháu nhìn nhau cười nhẹ nhõm vì hên".

Tài xế ôtô hú vía với người đi xe máy ngã ở khúc cua

Nhiều người cho rằng, đây là bài học cho các tài xế ôtô khi đi vào đường làng, nên chạy chậm và bóp còi cảnh báo những điểm cua, khuất tầm nhìn. Thành viên Anh Huy viết: "May mắn đã mỉm cười cho bác kia và bạn, đường nhỏ, hẹp những đoạn cua khuất tầm nhìn nên đi chậm hơn sẽ an toàn". Còn người dùng Tùng Trịnh chia sẻ: "Hãi ghê, chắc bác ấy vào cua và phanh thắng trước nên trượt xe rồi. Vẫn còn may cho cả đôi bên". Cùng quan điểm, Facebook Thịnh bình luận: "Các bạn về quê, chạy đường làng cứ phải cẩn thận không thừa, xe máy phi kinh lắm. Kinh nghiệm của tôi là bóp còi chỗ cua và chạy chậm".

Cherry Trần