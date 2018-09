Sau nhiều lần lảo đảo, người đàn ông không đội mũ bảo hiểm suýt đâm vào cọc tiêu, rồi ngã nhào xuống vệ đường.

Facebook Jack Trịnh vừa chia sẻ trên mạng xã hội video ghi cảnh người đàn ông say rượu bị ngã trên đường ở Tuyên Quang. Anh viết: "Đại ca này uống rượu say em không dám vượt 1 km rồi. May ngã sớm, không lại lao xuống vực thì mất mạng. Em đỡ dậy còn bị trách (để tao ngủ). Nghĩ mà buồn".

Người đàn ông say rượu ngã sõng soài trên đường

Video sau khi đăng tải gây chú ý cộng đồng. Nhiều bình luận nhắc nhở nhau khi đã uống rượu thì không nên chạy xe. Facebook Thanh Tùng viết: "Nói chung rượu vào sợ lắm. Mình bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, vào viện nằm toàn các ca uống rượu tự đâm vào cột điện rồi tự ngã, đủ cả. Nên đi xe thì tránh xa rượu các bố ạ. Đến khi bị nạn mới thấy ân hận lắm, khổ lắm". "Hỏi thật có bác nào thấy mình trong đấy không? Say rượu đi thế này coi chừng có ngày chết oan, hại mình, hại người và làm tội gia đình", Facebook Minh Hoàng nhắc nhở.

Thành viên Nguyễn Phúc chia sẻ: "Bỏ đi thì bị chửi. Quay lại đỡ dậy thì cũng dễ bị ăn vạ lắm. Em bị một lần, người nhà họ ra là đấm em ngay, không thèm chờ giải thích. Ở đây coi như tự ngã là may rồi, đỡ hơn tông người ta". "Quả ngã đấy không nặng lắm. Cho anh ta chừa, sau khỏi rượu. Xuống giúp có khi lại bị đánh", tài khoản Phong Trần đồng tình.

Cherry Trần