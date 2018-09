Sau khi đánh võng cả đoạn đường dài, người đàn ông phi lên vỉa hè, vứt xe một bên rồi lăn ra ngủ.

Video được tài khoản Quang Thái chia sẻ lên mạng xã hội ngày 18/6, tại Huế. Một người đàn ông trung niên trong bộ dạng say mèm, lái xe máy lảo đảo trên đường, nhiều lần lấn làn, suýt va chạm với xe chạy hướng ngược chiều. Cuối cùng, người này phi lên vỉa hè, xe một nơi người một nẻo rồi giang tay ra ngủ.

Người đàn ông say rượu lái xe 'đảo như rang lạc' trên phố

Video sau khi đăng tải hút gần 400.000 lượt xem, 1.500 lượt chia sẻ, cùng nhiều bình luận chỉ trích hành động lái xe khi say rượu của người đàn ông này. Facebook Nguyễn Khánh viết: "Cũng may là ông này đi chậm xong vào vỉa hè nằm ngủ, chứ đánh võng thế kia tông vào xe khác lại khổ mình, khổ người. Từ lần sau tôi khuyên thật uống ít thôi để làm chủ bản thân. Chứ thế này khổ gia đình lắm". Thành viên Phúc Pé bức xúc: "Ra đường chạy xe sợ nhất gặp mấy ông thế này. Mình cũng uống rượu bia, nhưng một khi đã xác định lái xe thì uống vừa đủ, còn nếu đã uống quá chén thì tốt nhất gửi xe lại, bắt taxi về khỏi gây họa cho xã hội".

"Chúc mừng anh với màn hạ cánh an toàn. Lần sau uống say ngay tại mâm đi đỡ phải nằm đường có người đưa về, hoặc là uống vừa đủ để còn có thể làm chủ tay lái. Say mà nằm đường vậy gió cảm cũng chết, không thì đâm vào xe khác cũng nguy. Khổ mình, khổ gia đình và liên lụy cả những người tham gia giao thông khác nữa", thành viên Nguyễn Tiến nhắn nhủ.

Cherry Trần