Người đàn ông bị bắt quả tang móc túi cô gái dừng đèn đỏ

Camera hành trình của ôtô phía sau đã ghi lại được cảnh tên trộm quay xe tẩu thoát khi cô gái phát hiện, quay lại ôm balo.

Mạng xã hội đang lan truyền video ghi lại cảnh một người đàn ông ngang nhiên móc túi người đi xe máy khi đang dừng đèn đỏ. Cô gái ngồi sau xe máy phát hiện liền ôm lấy balo, còn kẻ gian cũng kịp thời tẩu thoát. Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 7/6, ở ngã tư Vọng- Đại La (Hai Bà Trưng, Hà Nội), được camera hành trình ôtô anh Đoàn Quý Dương ghi lại.

Người đàn ông bị bắt quả tang móc túi cô gái khi dừng đèn đỏ

Vụ việc sau khi đăng tải khiến nhiều người bức xúc. Thành viên Thới Nguyễn bày tỏ: "Giữa ban ngày ban mặt, lại ở nơi dừng đèn đỏ đông người, ấy thế mà hắn vẫn dám ra tay. Phải công nhận là quá lộng hành". Còn thành viên Dũng Trần nhắc nhở: "Cũng may nạn nhân phát hiện sớm, nếu không lại bị mất tài sản rồi. Mọi người nên cẩn thận. Đừng nghĩ đeo balo trên lưng là an toàn. Tốt nhất cứ cất vào cốp xe cho an toàn. Ra đường nhìn thấy nhiều người bất cẩn mà sợ. Nhiều người vừa đi đường vừa cầm điện thoại nói chuyện, tay thì đeo túi xách, chẳng khác nào tạo cơ hội cho những tên cướp giật ra tay".

Người dân thờ ơ khi trộm móc túi cô gái trên phố Hà Nội

Tình trạng móc túi người đi đường khi dừng đèn đỏ không phải hiếm. Ngoài sự bất cẩn của nạn nhân, sự thờ ơ của những người đi đường cũng là nguyên nhân khiến những tên trộm lộng hành. Trước đó, cuối năm 2017, trên đường Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội), một nam thanh niên bám theo cô gái, thò tay vào balo móc trộm đồ. Hàng chục người đi đường chứng kiến nhưng không ai can thiệp. Tới khi hắn đi khuất, một số người mới chỉ trỏ, nhắc nhở. Lúc này, cô gái phát hiện, vội dừng xe và đuổi theo nhưng đành bất lực.

Cherry Trần